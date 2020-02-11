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一家四口確診遭肉搜 陳時中：對立致更多人隱匿 有害防疫

聯合報 / 記者楊雅棠／台北報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 圖／聯合報系資料照片

國內至今已有十八例新冠肺炎武漢肺炎）確診個案，卻傳出確診者遭網友肉搜。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，當社會出現對立，恐有更多人隱匿疫情，最後只會害人害己。

我國出現首例新冠肺炎無症狀感染者，為二月六日公布北部五十多歲夫婦確診病例的小兒子，疑與父母到義大利旅遊，於香港轉機的長程飛機上感染，一家四口都感染，民眾紛紛上網肉搜確診者的住家地址。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，傳染病防治法規定對於感染者和疑似感染者必須予以保護，若公布病患隱私可依法裁罰新台幣一至十五萬，裁罰程度視個案認定。對於民眾的肉搜行為，陳時中則表示，當社會和確診者形成對立，會導致很多人害怕家庭受到影響，不敢被隔離，必然會隱匿疫情。

陳時中表示，在疫調清楚的情況下，指揮中心不會主動公布個案所在地及曾去過的地方，除非有防疫需要，才不得已公布。他也強調，疫情仍險峻，還有很多未知情況，若大部分的人被這樣的社會氣氛影響而隱匿行蹤，不據實以告，反而害人害己，對防疫工作也造成很大傷害，「肉搜出來對整個社會有什麼幫助呢？」

但部分民眾的確感到恐慌，振興醫院身心科主治醫師袁瑋表示，這是一種「焦慮」的表現，不只是這次疫情，而是長久以來台灣的社會氛圍導致民眾過度反應，以及相互指責對錯。袁瑋建議，若感覺焦慮，可先承認自己可因疫情訊息陷入負面情緒，並暫時遠離。

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