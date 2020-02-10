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憂染武漢肺炎出國該取消？網曝「高風險」勸退：錢再賺就有

聯合新聞網 / 綜合報導
武漢肺炎造成人心惶惶，許多原本計畫出國的民眾紛紛退換機票。 圖／聯合報系資料照

新型冠狀病毒（武漢肺炎）來勢洶洶，許多人不僅瘋搶酒精、口罩等物資自保，為了降低感染的風險，針對原訂計畫出國旅遊的民眾，各家航空也紛紛釋出特定航線改退票免手續費的公告。而近日有位網友就發文求問，不知道該不該取消出國的行程，貼文發出後也遭大票網友狂勸退。

原PO近日在PTT提到，自己下禮拜有安排行程要到越南中部，他表示越南是很早關閉中國邊境的國家之一，目前也沒有案例飆升的現象，但因疫情殃及各國，還是會讓他擔心，「是要繼續走？還是應該要暫停呢？」

武漢肺炎疫情爆發，一名網友在PTT求問該不該取消出國行程。 圖片來源／PTT

貼文曝光後眾人紛紛勸退原PO先取消行程，「每天的疫情變化快，實在很難講，保守一點會建議能取消或改期」、「不建議，因為搭飛機就是高風險行為」、「不是工作上需要就別去了吧」、「有回不來的機會喔，現在情勢這麼險峻，停航誰都不知道」、「你的風險在於搭飛機」、「昨天已經忍痛放棄下下周的菲律賓旅遊，畢竟機票可以再買，飯店和行程可以重訂，錢再賺就有，但命只有一條啊…」。

網友也分析若真的出國，現階段時機敏感，可能無法得到友善的對待，「建議暫時不要出國，黃皮膚到哪裡現在都會被歧視，剛國外回來...」、「越南已經因為疫情在排華，車子和旅館拒絕接待中國人，雖然我們是台灣人但他們很多無法分辨，所以還是都別去保險」、「我原本2月中要去越南，前天決定取消了，因為怕被歧視啊」。

但畢竟狀況因人而異，若真的有非出國不可的理由，少數人也認為其實不必太過恐慌，「每天還是很多人出國去玩，就自己衡量」、「我覺得沒啥差啦，自己該做的防護做好就好」、「還好吧，越南確診人數跟台灣差不多，難道現在外國人都不敢來台灣？並沒有呀」、「覺得該做的防護做好，無需太過擔心」。

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