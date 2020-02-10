與SARS纖維化不同 武漢肺炎無後遺症

目前全球武漢肺炎的康復比例約為8%，雖然相較於SARS造成肺纖維化，較沒有明顯的後遺症，可惜尚未出現有效的治療方法。此外，中國醫生詹慶元宣稱痊癒者體內的抗體恐怕持續不了太久，有可能「再度感染」，但英國的專家抱持懷疑態度，原因是新型冠狀病毒的變異性不大。

武漢肺炎無後遺症

目前為止，武漢肺炎康復的比例約為8%（3,400多人），沒有明顯的後遺症。相較之下罹患過SARS的病人可能會「肺纖維化」，此外，當年醫生曾使用高劑量類固醇治療，導致部分患者骨骼壞死，而當前治療新型冠狀病毒並未使用類固醇，主要使用蛋白酶抑制劑、利巴韋林以及干擾素，還未見病人出現骨骼壞死的情況。

《Live Science》指出，目前沒有對任何冠狀病毒的有效治療方法，若是染上其他較輕微的冠狀病毒，可使用「加濕器」以增加環境濕度、沖熱水澡、喝大量的流質液體，以舒緩症狀的痛苦，類似的方法也可適用於新型冠狀病毒。在抗病毒藥的方面，目前對抗伊波拉與瘧原蟲的藥物，以及蛋白酶抑制劑，都呈現出些許的療效。

可能再度感染？

根據《每日郵報》報導，中國呼吸與危重症醫學科主任詹慶元表示：「武漢肺炎的痊癒者還是有再感染的風險。」雖然痊癒者體內會產生新型冠狀病毒的抗體，但詹慶元發現，在某些病患中抗體的持續時間並不長，因此他們有可能再度染病。此外，病毒株的種類也很多，即使身體擁有對某病毒株的抗體，對其他病毒株也未必有效。

然而，英國艾希特大學的潘卡尼亞博士抱持懷疑態度，他認為現在宣稱病人有可能再感染仍言之過早，人體免疫系統認出病毒的本領很優異，否則今日或許有一半的人不在世上。不過潘卡尼亞承認，「至今人類對冠狀病毒的理解很少」。

愛丁堡大學的免疫學家迪加德則認為，病患再感染的可能性很低，相較於流感病毒，新型冠狀病毒的變異不大。他更強調，即使是流感病毒，再感染的間隔時間是以「年」來計，因此痊癒者在短期內不太可能再度感染武漢肺炎。

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