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武漢肺炎病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可略

中央社 / 台北10日電

中國最新研究指出，新型冠狀病毒潛伏期恐達24天。專家表示，從學理角度確實有可能，但真能潛伏這麼久的病毒少之又少，合理潛伏期應為3至7天，少數極端個案可忽略。

中國權威病毒專家鍾南山的研究團隊今天發布最新研究論文指出，新型冠狀病毒潛伏期最短0天、最長可達24天，不排除有「超級傳播者」存在。

中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬接受記者聯訪表示，他對中國目前的疫情持保留態度，畢竟目前沒有證據顯示新型冠狀病毒潛伏期真的這麼長，如果如果只是1到2例可忽略不計，統計時不用將極端數字考慮進去。

黃高彬直言，潛伏期長達24天的病毒少之又少，就連SARS、MERS等呼吸道病毒都沒有這麼長，只有A型肝炎約30到45天、B型肝炎最長到60天；此研究也指出，病毒潛伏期平均中位數為3天，既然如此，把隔離期間拉長並不合理，以世界各地目前病例來看，潛伏期最合理範圍落在3到7天，台灣前8例個案在此範圍。

黃高彬也強調，台灣目前沒有出現社區感染，代表指揮中心採取的防疫策略是對的，中國因當地有太多無症狀感染者，才是造成有部分發病個案調查起來潛伏期變長的最重要角色。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如接受記者聯訪表示，從學理角度來看，病毒潛伏期長達24天的確有可能，尤其是剛跨越宿主感染的新興病毒，為了適應人類、潛伏期自然也較長，過去在新的禽流感、冠狀病毒剛冒出來時也出現過類似狀況，但仍有待更大型的研究證實，較有參考價值。

她進一步解釋，剛開始接觸的病毒量、宿主本身體質和身體條件等，都是影響潛伏期長短的主因，她也認為目前沒有拉長隔離期的必要，實際面上也有難度，畢竟具有傳染力的仍是有症狀者，如果對無症狀者全面防疫，恐消耗太多醫療資源，應將這些資源該留給更需要的重症病人。

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