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醫護人員願顧染武漢肺炎病患 喊：請先捍衛我們的健康

聯合新聞網 / 綜合報導
醫護人員喊願顧病患，但請先捍衛他們的健康。示意圖，非新聞當事者。記者鄭超文／攝影

有名護理師表示聽學姊談SARS當年要隨時做好上戰場的準備，讓她相當佩服，如今換自己站在醫療第一線照顧武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎NCP）的病患。但她也向在疫區的國人說，台灣醫護人員缺乏，在照顧大家的前提，也請捍衛醫護人員的健康。

一名護理師在「爆廢公社」發文表示，自己是一名護理師，17年前SARS爆發時，她還只是名護專四年級的學生，而今聽著資深學姊談起當年隨時都會被通知進隔離病房照顧病患，但即便害怕進去之後就再也沒機會出來，且當時家裡有小孩和家人需要照顧，也要做好上戰場的心理準備，讓她聽了好心酸又感動。

這名護理師提到，如今站在醫療第一線，要她放棄家人和小孩去照顧一群陌生人，她坦言，「我內心是不願意的，做好事應該，沒做好被罵是活該」不過她也表示，「當看到這些病人的家屬心疼自己的家人，看到他們的懇求，我又有一種使命感，我應該要捨小我而大我」，並說，「相信許多在第一線的醫護人員和防疫人員都是同樣的心情」。

護理師表示，台灣醫護人員本就缺乏，加上負壓隔離病房又需要一對一的呼吸治療師、醫師及護理師照顧，更需要加倍的人力，因此我們必須量力而為，而她也向在疫區的國人說，「當第一線的醫護病倒了，台灣也就跟著淪陷，我們願意守護你們，但也請你們捍衛我們的健康」。

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