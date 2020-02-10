寶瓶星號進港 陸籍船員不能下船

中央流行疫情指揮中心同意麗星郵輪的寶瓶星號以非運營模式停靠基隆港，進行必要之民生補給及船員更替。寶瓶星號預計今天下午進港，船上共有237名中國籍船員，依我國規定不能下船。麗星郵輪指出，員工下船或者必須待在船上，都將配合規定。

麗星郵輪表示，目前配合政府政策，郵輪停駛到3月15日，如果後續研判疫情持續擴大，也可能再延後，自2月7日到3月15日之間受影響的旅客，將全額退費，目前影響約20航次。

麗星郵輪指出，該航次共776名員工，其中菲律賓籍243人、237名中國籍、82名尼泊爾籍、72名印尼籍、44名馬來西亞籍、34名印度籍、12名烏克蘭籍、11名瑞典籍、10名越南籍、克羅埃西亞籍、斯里蘭卡籍各五人、四名緬甸籍、三名台灣籍，韓國、俄羅斯、英國籍各二人，以及香港、新加坡、白俄羅斯、保加利亞、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、塞爾維亞、南非籍各有一人。

根據我國流行疫情指揮中心規定，中國籍以及14天內有中港澳旅遊史者不能下船。麗星郵輪說，郵輪上的員工過去14天來都在海上運行，且未前往中港澳港口停靠，應該不會有中港澳旅遊史，但是否有特殊例外情況，目前還需要進一步確認，237名中國籍員工依照規定不下船。