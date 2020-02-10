新冠肺炎確診個案親密者 無症狀也採檢

中央流行疫情指揮中心昨天公布的第18例新冠肺炎確診個案，為台灣首例無症狀感染者。指揮中心監測應變官莊人祥表示，專家研議後，初步決議採檢機制，未來將針對個案的家人等較親密接觸者，即便無症狀都會採檢；不再受限有發燒、呼吸道等症狀才採檢。

中央流行疫情指揮中心昨公布，截至目前國內共計18名確定病例。新增患者是2月6日公布北部50多歲夫婦確診病例的另一名20多歲小兒子，也是與父母到義大利旅遊於香港轉機時，疑在長程飛機上感染，一家四口都中鏢。

患者雖無疑似症狀，經衛生單位安排隔離並住院採檢，檢驗結果陽性，因此，專家研議後，親密接觸者也要列為採檢對象，而非出現症狀者。

至於停靠在日本橫濱港接受隔離檢疫的鑽石公主號郵輪，仍有3600多人在船上隔離，據日媒報導，截至今天已有70人確診武漢肺炎。莊人祥說，扣除一名已確診送醫治療的台灣人外，已和郵輪另21名台灣旅客取得聯繫，會根據需求予以協助，但目前21名台人尚無提出需求。

另外，由於郵輪1月31日曾停靠基隆港、有許多旅客下船到基隆廟口、九份等各景點觀光；莊人祥說，依疾病傳播特性，建議1月31日靠泊基隆港的鑽石公主號所搭載旅客下船期間可能接觸對象，以「1月31日上午6時至下午5時30分間，於公布之可能地區與國際旅客於室內空間近距離接觸（如面對面交談）15分鐘以上者」具有較高風險，建議其自我健康觀察至2月14日。

目前需居家隔離與檢疫人數，莊人祥說，據指揮中心資料統計，自1月24日起陸續實施居家隔離及居家檢疫措施，截至2月8日，居家隔離人數逾400人、居家檢疫人數逾5000人，自主健康管理（通報後已檢驗為陰性）者逾1300人。