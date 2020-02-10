染武漢肺炎卻無症狀？ 醫指三條件解答原因

台灣首見武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）無症狀感染者引起網友討論，對此就有住院醫師表示，感染出現症狀須有足夠的病毒、傳染途徑和宿主免疫力低下三個條件，且有可能宿主病毒量不多，免疫力還可應付範圍，因此，感染後無症狀是有可能的。

台灣第18例武漢肺炎確診病例首見無症狀的感染者，特殊情況也引起網友在ptt上訊問「無症狀的病人是怎麼回事？」對此，就有一名住院醫師表示，人體每天都可能接觸很多病菌，但並非每一次都會發病，其中因素是曾經感染類似的病毒，身體已經有抗體，因此病毒進不到細胞就不會引起症狀。

不過，以武漢肺炎來說並不符合「曾經感染且身體已有抗體」，但患者第一次感染且無症狀並非不可能，這名住院醫師提到，感染後出現症狀的成立需滿足「足夠致病的病原體數量」、「傳染途徑成立」、「宿主免疫力相對低下」三個缺一不可的條件，其中，「宿主免疫力相對低下」是比較難評估又常被忽略的因素。

而對於無症狀的原因，他則指出，「病毒量相對不多，在宿主免疫力可以應付的範圍」、「病毒本身不會引起強烈免疫反應，也就是輕症」是可能的因素，在還沒有抗體的狀況下，免疫系統也可以透過吞噬作用和補體等來清除病原體，而病毒數量和宿主免疫力是相對關係，當免疫能力強一點的時候，就足夠應負病原體。

另外他也提到，以目前武漢肺炎的疫情來看，除了武漢的狀況較為嚴重外，其他地方的疫情都比較輕，但若是輕症加上感染力強，相對來說要消滅病毒就會比較困難，而武漢肺炎就有可能會像流感病毒或感冒病毒長期存在人類社會。