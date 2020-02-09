昨午駛離 寶瓶星號今可回基隆港

麗星郵輪寶瓶星號停靠基隆港檢疫過關，千餘名乘客前晚順利下船。港方要求寶瓶星號昨午前離港，郵輪公司希望爭取「非營運」方式靠泊基隆港，但努力到最後一刻未能如願，昨午黯然駛離基隆港。船公司說，暫時安置處還在協調，尚無確定去所。

不過，中央流行疫情指揮中心執行官周志浩昨天下午表示，麗星郵輪寶瓶星號目前可以停在基隆港內，但如果它重新出境，就不會允許再進港。為此，交通部航港局與港務公司昨晚漏夜開會，經初步討論認為，寶瓶星號原則上今天中午後可返港。

中央流行疫情指揮中心六日公告，禁止所有國際郵輪靠泊台灣港口，寶瓶星號二月四日載客從基隆港出航，無法如期在七日返抵基隆港；後經中央流行疫情指揮中心同意，延至昨天中午進港。疾管署人員與醫師登船檢疫全呈陰性，船上一七三八名乘客獲准下船，返家自主健康管理。

基隆港務分公司昨要求寶瓶星號在昨午前完成加油、加水及用品補給作業並離港。郵輪公司向我方爭取以「非營運」方式繼續靠泊基隆港，但未能如願，按照表訂時間昨午十二點離港。至於去向，仍持續與各方協調、溝通，出港時仍未有明確目的地。

麗星郵輪亞洲區副總裁劉曉寧說，麗星在台營運廿多年，這次是很特別的狀況，只能面對。現在最重要的工作還是防疫，希望後續可以解禁。

麗星郵輪表示，寶瓶星號二○一五年起以基隆港為全年母港營運，公司以基隆為家，所有船員同樣以基隆為家，盼續留台灣，盼與各單位協調溝通，以「非營運」方式靠泊基隆港。