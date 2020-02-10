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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

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第一線戰備兵力動員 支援口罩廠擴產

聯合報 / 記者程嘉文洪哲政／台北報導
國軍進駐口罩工廠協助生產。 圖／聯合報系資料照片

國軍加入新冠肺炎防疫，軍方奉命支援民間口罩廠商生產的規模擴大，原本僅限後備指揮部人員，如今已開始動員各作戰區的第一線戰備兵力，人數已達三、四百人，目前無任務結束預定日期。另外，包括前天寶瓶星號郵輪抵基隆港，碼頭、車輛的消毒措施，都由陸軍化學兵負責。

在中央流行疫情指揮中心命令，軍方派兵支援，主要在於協助廠商生產線加開大夜班，全天廿四小時製造。每日軍方派遣人力數量並不固定，依廠商需求指派，由於官兵並無操作生產線經驗，主要擔任包裝、搬運等非技術性工作。

國防部表示，防疫是當前最重要的任務之一，國防部將視防疫需求持續檢討兵力，只要國軍在防疫工作上能出一分力量，在口罩缺乏問題尚未緩解之前，國軍均會全力投入，支援任務不會停止，以滿足國內的防疫需求。

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