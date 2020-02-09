防武漢肺炎如何不用手按電梯？ 醫師建議這個東西最好用

每當有流行傳染病發生時，醫師都建議民眾要戴口罩、勤洗手，做好保護措施，接觸任何物體後最好也清潔手部，但如果搭乘電梯要按按鍵該怎麼辦？有人會用指節或手肘，也有人會拿鑰匙，醫師陳志金就在臉書上透露幾個小方法，當中還介紹可用某種物品按電梯是最安全的，讓網友受益良多。

陳志金表示有人問他聽說大陸部份電梯會提供牙籤給乘客按按鍵，用完再丟棄，這樣可行嗎？陳志金解釋如果感染者打個噴嚏，或者在挑選牙籤摸了好幾根，牙籤上面就會沾染飛沫，使用者如果事後沒洗手，就會帶走病毒。

陳志金說有些人知道用「指腹」去按電梯是不安全的，因此會改用「指節」、「指甲」甚至「手肘」去按，還有人會拿鑰匙，但不論用哪種方法，事後都能立刻洗手清潔的話就沒問題。

如果還會擔心怎麼辦？陳志金提供了3種方法供民眾參考。第一，他舉自己老師的習慣為例，老師在病房教學結束後一定洗手，然後會把擦手紙留下來按電梯，出電梯後再丟掉，陳志金認為這是個好習慣。

第二，與其用鑰匙，還不如用筆尖！陳志金建議可以拿沒有墨水的筆，而且最好是要能伸縮的原子筆，這樣不僅不會弄髒按鍵，按完後還能把筆尖縮回去，就不會再接觸到了。如果擔心拿同一支筆按到別台電梯的話，那就回去把筆尖泡一下漂白水好了。

第三，最有效的方法其實是爬樓梯。陳志金說這樣不僅不會碰觸到電梯按鍵，還能夠運動，但要注意的是不能摸到扶手。

陳志金表示這3個方法不是鼓勵，只是給那些擔心害怕卻使用無效方法的人一個好一點的想法，他也呼籲民眾不要只是擔心，而是要用對方法。貼文引來網友熱烈討論，有人同意拿筆來按，「我也是這樣ㄟ，用原子筆」、「我有看過奇美很多醫護是用筆按」、「走樓梯我要從B3走到11樓…今天起隨身攜帶原子筆」、「有人提供一招：用原子筆有蓋子的，筆芯拿掉，筆頭按電梯，按完筆蓋蓋回去」；也有人推薦爬樓梯，「樓層不高就爬樓梯」、「走樓梯好方法，但我家15樓」、「幸好我都走樓梯（樓層不高），順便減肥」。還有人開玩笑的說「乾脆買手扒雞的手套」、「七樓謝謝，就會有人幫你按了」。

有網友也分享自己獨特的按電梯方法，「我每月需回診一次，我自己想到的辦法是，搭乘電梯時用拋棄乳膠手指套，搭乘一次拋棄一個，也想過走樓梯，但是每個樓層都要按壓推開大門才能進入…最重要還是勤洗手」、「我就是用擦手紙按電梯按鍵（曾經因為他人異樣的眼光而不自在，後來我選擇做我自己）～也會用鑰匙去戳（對，所以我會洗鑰匙），然後3樓內我的確是走樓梯，不搭電梯」、「先用噴霧酒精噴按鈕，兩三秒後再按呢？」、「身上有衛生紙，折一折有個厚度，就可用衛生紙按電梯了，用完就丟垃圾桶」、「我家14樓，為了倒垃圾我帶了兩支棉花棒」。