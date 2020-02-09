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民眾排長隊搶口罩亂象 呂秋遠：你的敵人是病毒不是自己人

聯合新聞網 / 綜合報導
實名制購買口罩政策實施後，全國各健保特約藥局仍湧現大批排隊購買口罩民眾。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

武漢肺炎疫情延燒造成民眾人心惶惶，進而引發搶購口罩風波，政府為了遏止囤積口罩狀況，並且讓民眾都能買得到，祭出了口罩實名制措施，每人7天內只能買2片，但民眾仍然大排長龍。對此律師呂秋遠就在臉書上語重心長的表示真正的疫情還沒開始，不要再囤積口罩了，留一點性命給醫療人員。

呂秋遠在臉書上分享一段民眾排隊買口罩的影片，他感嘆口罩不論生產多少，也無法應付這種囤積癖好的人類需索。「人說慾壑難填就是這樣，誰家拿不出600元，100個口罩算什麼？反正別人沒得用，是他家的事，我只要戴上口罩，就是無敵。」呂秋遠無奈的表示防疫如戰爭，結果民眾在搶前線戰士的武器，在搶生病的人的資源，「是在哈囉嗎？」

呂秋遠還提到，疫情爆發後許多人還在怪政府為何這個不好、那個不對，但疫情本來不會發生的，如果武漢醫師李文亮的意見不被隱瞞，疫情就不會擴散、失控；如果陸方誠實面對，疫情就不會來到台灣；旅客如果做好自主健康管理，疫情也不會爆發，「這些都不是台灣政府害你的好嗎？」

他呼籲民眾不要再囤積口罩了，「真正的疫情還沒開始，現在只是風雨前的寧靜，留一點性命給第一線的醫療人員行不行？」呂秋遠認為民眾應該對自己負責，不要隱匿自己的旅遊史，做好居家隔離和自主隔離並且多洗手，畢竟「你的敵人是病毒，不是自己人啊」。

武漢肺炎 肺炎 NCP 呂秋遠
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