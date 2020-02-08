陳時中：這一仗打贏了 遊客嗨喊「回家真好」

因突來的防疫禁令，載著一千七百多名遊客的寶瓶星號郵輪，在二進二出那霸後昨天中午時終於返抵基隆港，遊客站在露台興奮大喊：「回家真好，中華民國萬歲，台灣萬歲！」不過，好不容易回到家門口，卻還要歷經漫長的檢疫過程，船上瀰漫一股忐忑不安的情緒。

昨晚近九時，坐鎮基隆港的衛福部長陳時中親自登船向乘客廣播：「大家可以回家了，這一仗我們打贏了！」在層層陰霾中，這個天大的好消息讓船上爆出陣陣歡呼聲，一整天彷彿洗三溫暖的國人，終於可以放下心中大石頭。

旅客出關 大喊「部長真的讚」

寶瓶星號乘客昨晚九時卅分左右陸續出關，很多人都露出笑容。丁姓乘客說，「採驗過程像在等樂透開獎」，真的很難熬；還有人比讚說，「部長真的讚」。田姓乘客說，聽到公主號的事，大部分的人擔心不能回台灣，要關在船上十四天，「感謝郵輪公司沒有像對病人一樣對待我們。」

寶瓶星號基隆至那霸四天三夜遊程，因武漢新冠肺炎攪局，在公海漂流十多小時，昨近中 午返抵基隆。基隆港西岸早就拉起封鎖線，大批警力、海關、移民署、疾管署人員全副防疫裝備，現場氣氛緊張。

上午十一時廿分，寶瓶星號緩緩駛進基隆港西岸碼頭，船員放下纜繩靠岸，全程口罩不離身，船上乘客忍不住大喊「回家真好」、「我們是健康的」。看到碼頭上的記者更興奮揮手、比讚，開心回家。船一停好，空橋連接完成，防疫相關器材運上船，全副防護衣的醫檢人員走上船，衛福部長陳時中也親自上船檢疫。「我們歡迎你們回到台灣，希望大家配合檢疫」。全船一千七百多人每天都有量體溫，衛福部初篩全船沒有人體溫過高，但仍有一百廿八人待檢體複檢有無病毒，但等體檢結果需要數小時。

眼盯著船 憂心「家人沒藥吃」

另一名女子趕至港口岸邊，眼睛直盯著船，手中提著一大袋藥焦急等待。她説，「家人在船上沒藥吃了，很擔心」。她想要直接進入管制區送藥，但港務公司的人安撫說，「再等等，人快下來了」。

傍晚時分，有人目擊一輛救護車從船邊開走，衛福部基隆醫院主動澄清，有收治寶瓶星號遊輪病患，但他不是染病者，而是亟需洗腎病患，洗完還要送回郵輪，並非新增疫情。

星光一班歌手劉明峰在寶瓶星號演出，也困在船上，他在臉書報平安說，以前是體育選手，身體狀態不錯，無論船上有無確診，都會自主管理十四天。