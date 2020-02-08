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出團大陸禁令 觀光局：延長到3月底

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
武漢新冠肺炎疫情持續，不少民眾取消大陸行，觀光局最快明天宣布不得出團大陸延續到三月底。 圖／聯合報系資料照片

武漢新冠肺炎疫情持續升溫，交通部日前宣布旅行社至二月底不得出團大陸，但旅行業者認為，三月以後仍有不少旅客取消大陸行，呼籲政府盡速宣布禁令延到五月，讓退費處理有依據。對此，觀光局表示，最快明天宣布延至三月底。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，明天起至四月廿九日，除往返北京、上海、廈門、成都等五個機場的航點外，兩岸客運航班都暫停飛航；明天起也將暫停金門、馬祖小三通，並暫停兩岸海運客運直航。

對此，雄獅、五福旅遊昨天宣布四月廿九日前主動取消中港澳出團，可樂旅遊則取消四月廿九日前大陸團，港澳團仍在研議中。雄獅表示，團費除相關簽證等規費外，一律退還全額團費。五福也宣布將全額退還團費，若旅客欲轉團到其他國家團體旅遊，可享有短程線優惠折扣五百元、長程線一千元。

觀光局表示，明天將會與疾管署等單位討論目前大陸疫情對觀光的影響，現在赴大陸旅遊警示是第三級，如果維持三級，出團大陸禁令會先延長到三月底，最快開會完就能對外公布結果。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，旅行團到大陸的禁令若像擠牙膏式沒完沒了，業者痛苦、旅客也痛苦，業者不知道要不要宣布員工放無薪假，加上有旅遊糾紛，業界不知道怎麼應變，希望政府趕快宣布延長，讓三、四月的行程退團有依據，「一刀切，要讓我們倒也沒關係」。

創新旅行社董事長李奇嶽也說，許多四、五月要去大陸玩的客人希望延期或取消，但目前禁令到二月底，若客人要取消，就要按照旅行契約書規範扣款，不少消費者在等政府宣布。他說，大陸團損失慘重，其次是東南亞團，因為東南亞地區人多，民眾害怕前往，也已有旅行社在處理無薪假，盼政府盡速公布紓困案。

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