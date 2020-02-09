台灣增第17例 研判香港轉機染病

我國出現第十七例武漢新冠肺炎確診病例。中央流行疫情指揮中心昨公布，新增個案為日前在香港轉機赴義大利、在機上感染確診的五旬夫妻之子，當時三人一起到義大利旅遊，經香港轉機返台，由於家人確診，該男也有咳嗽症狀，二月七日住院隔離，昨天確診。

國內六日首次出現三名無武漢旅遊史，卻感染新冠肺炎的確診病例，其中包含一對五十多歲夫妻。他們一月廿二日與兩名家人在香港轉機至義大利旅遊，二月一日自香港轉機返台。先生返台後發燒、咳嗽二度就醫，院方考量妻子也有輕微呼吸道症狀，建議兩人一併採檢，六日檢驗確診染上新冠肺炎。

指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，據調查，確診夫妻的兒子一月廿七日在義大利旅遊時出現咳嗽症狀，因他屬於確定個案的密切接觸者，二月七日安排採檢、昨天確診。莊並表示，香港與義大利航程長達十二小時，陸客眾多，共處於密閉空間，在飛往義大利或飛回香港途中都有感染可能，研判三人應是同時在飛機上被感染。

指揮中心統計，七日國內新增六十四例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報一千三百九十九名個案，含十七名確診、一千兩百五十八名排除、其餘隔離檢驗中。十七名確診個案病況穩定，除首例出院外，其餘個案持續住院隔離。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，二月三日晚間自武漢返台的台商團，截至目前五人有症狀並已通報，其中已有一人兩次採檢都呈陰性，排除可能性，兩人一採檢驗中、兩人一採陰性，仍待第二次採檢結果出爐，其他兩百四十一名集中隔離檢疫者持續密切監測健康。