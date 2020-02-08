居家檢疫通知地方 3天空窗 黃珊珊籲中央「快補洞」

違規外出餐敘 金門首例罰3萬

大陸武漢新冠肺炎疫情持續延燒，因應居家檢疫對象屢傳擅自外出，新北市民政局研擬3項改善作為，避免防疫工作出現紕漏；金門1名方姓男子因違規外出與朋友餐敘飲酒，昨依違反傳染病防治法開罰3萬元，成為金門開罰首例，台北市副市長黃珊珊則呼籲，居家檢疫從中央到地方有3天空窗期，中央快把洞補起來。

北市近日一連三起原應居家隔離、檢疫的民眾，被抓包四處趴趴走。黃珊珊表示，已要求警察局、衛生局、民政局等三個單位加強橫向聯繫，訊息要查證確實才可以對外說明，不然只是徒增民眾恐慌。

日前有名邱姓男子由廈門入境，但區公所至7日才接獲內政部通報為「居家檢疫」名單後，里幹事隨即透過電話聯絡邱姓男子，才發現邱君在台無固定居所，並於便利商店逗留，立即先將該男子留置。

黃珊珊表示，居家檢疫都是由民政系統負責管控，但是里幹事拿到內政部檢疫名單卻已是民眾入境3天後，換句話說也就是有3天的空窗期，這是很大的問題，已向中央反映，希望可以加快通知時間，把這個洞填起來。

檢疫對象擅自外出 新北擬對策

截至昨日統計，新北市居家檢疫數總計有679人，金門則有約百人。民政局指出，包含民政人員電話關懷時，不能由家人代接回應，一定要由本人接聽，如找不到當事人，民政人員或里幹事必須進行家訪釐清原因。若訪視未遇且住所正確者，將移請衛生局開罰。

金門縣衛生局副局長李金治表示，方姓男子在2月2日自小三通入境必須居家檢疫14日，但卻在前天未遵守規定趴趴走，昨約談方男後確定違反居家檢疫規定，依傳染病防治法第58條開罰3萬元。