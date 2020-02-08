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128人送檢呈陰性 寶瓶星號旅客歡呼「可以回家了」

搭捷運戴不戴口罩引論戰 疾管署：兩類人可戴

中央社 / 台北8日電

搭捷運要不要戴口罩，中央、醫師看法不一，民眾仍然霧煞煞。疾管署副署長莊人祥表示，捷運上人雖多，但通風情況好，建議有呼吸道症狀、慢性病患者可戴口罩，保護自己和他人。

武漢肺炎延燒，全台鬧口罩荒，中央流行疫情指揮中心和多名醫師聯手宣導，一再強調國內沒有新型冠狀病毒社區感染疫情，只有陪病、看病、探病，有呼吸道症狀者以及有慢性病的民眾才要戴。

不過，近日振興醫院感染科主任李明政卻在節目上建議，到公共場所、封閉空間、公共的交通工具一定要戴，說法和中央有出入，也讓民眾聽得霧煞煞。

中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥表示，每個人立場不同，指揮中心尊重專家意見，但在他看來，捷運上的人雖然比較多，通風情形還算好，加上台灣沒有社區感染，一般健康民眾無需戴口罩，有呼吸道症狀者戴口罩可保護別人，慢性病患者戴口罩則是為了保護自己。

莊人祥強調，戴口罩不是唯一方法，勤洗手同樣重要，一旦雙手觸摸到物體上的病毒、細菌，又碰到眼、耳、鼻，也可能感染到其他疾病。

他再次重申口罩使用3時機，包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩。

衛福部長陳時中昨天建議民眾搭飛機可戴口罩，莊人祥解釋，一般飛機在飛航時，算是通氣量很好的運輸工具，僅降落後通氣量會比較不足，可戴口罩防護；除了戴口罩，莊人祥也呼籲特別注意機上門把、廁所等許多人都會碰觸到的地方，像是洗完手、拉過門最好都再消毒一下，避免碰觸口鼻。

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