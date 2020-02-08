寶瓶星號送檢128人 疫情指揮中心將公布結果
麗星郵輪「寶瓶星號」於今（8）日回到基隆港，中央疫情指揮中心以「一陽性全員留船，全陰性才可離船」的原則，需確認無人確診武漢肺炎，方能下船。下午四時，行政院副院長陳其邁宣布完成採檢，最終總計送驗128位，比原本預期的還要高，最快今天晚上21點會有結果出爐。
下午也有民眾目擊指出，寶瓶星號有人被送上救護車，引發外界揣測。對此，中央流行疫情指揮中心也做出回應，該洗腎患者經過篩檢後並未出現發燒或呼吸道症狀，因有定時洗腎的需求，且已出現不適感，醫療需求相對急促，才會協助患者下船洗腎，洗腎後將會返回船上。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言