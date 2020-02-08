寶瓶星號送檢128人 疫情指揮中心將公布結果

麗星郵輪「寶瓶星號」於今（8）日回到基隆港，中央疫情指揮中心以「一陽性全員留船，全陰性才可離船」的原則，需確認無人確診武漢肺炎，方能下船。下午四時，行政院副院長陳其邁宣布完成採檢，最終總計送驗128位，比原本預期的還要高，最快今天晚上21點會有結果出爐。

下午也有民眾目擊指出，寶瓶星號有人被送上救護車，引發外界揣測。對此，中央流行疫情指揮中心也做出回應，該洗腎患者經過篩檢後並未出現發燒或呼吸道症狀，因有定時洗腎的需求，且已出現不適感，醫療需求相對急促，才會協助患者下船洗腎，洗腎後將會返回船上。