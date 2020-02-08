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戶外也可能感染武漢肺炎！病毒透過這管道傳播

徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞說明專機真相

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徐正文到底是誰？武漢台協會長蕭永瑞越洋說明專機真相

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
接回武漢台商的包機3日深夜抵達桃園機場。 記者鄭超文／攝影

武漢肺炎疫情延燒，各國防疫工作都不敢大意，不料日前首批武漢專機返台名單出現爭議，不僅比原先返台人數多3人，其中1名乘客是新型冠狀病毒確診案例，引發各界群情激憤，全將矛頭指向湖北台灣同胞返台救援會長徐正文，他究竟是誰？全民都在問。

由於武漢專機返台爭議不斷，導致原先傳出計畫2月5日派出第2架專機的消息終止，至於何時要再起飛，也沒有人敢保證。人還在當地的武漢台協會長蕭永瑞接受《遠見》資深副總編輯邱莉燕、記者江星翰越洋採訪，向國人說明第一手觀察。

專機返台一波三折，蕭永瑞解釋：重視安全所致

1月23日凌晨2時，武漢市宣布上午10時起封城，所有的交通運輸全面停擺。直到封城第6天，中國政府陸續允許美國、日本、法國等國派出專機，接走滯留武漢的僑民。

「封城開始的2、3天，大家的情緒還算穩定，幾天後確實有些人的情緒比較波動，」蕭永瑞回顧說，台商長期在武漢工作，對於封城這件事還算平靜，反觀短期來武漢停留的台灣人，則希望儘快飛回台灣，主要是農曆年節的團圓心理期待，開始出現焦慮和無奈。

就是在大年夜這一天，武漢台協率先與武漢台辦溝通了台胞們想回台的意願，湖北省台辦與武漢市台辦於是展開沙盤推演，如何讓台灣人順利離開武漢。

蕭永瑞透露，當時第一個研擬的計畫其實是由當地政府派出大巴，讓台灣人自武漢出城、長沙離境，法國人便是如此進行撤僑。不過，這個計畫後來被終止。

她解釋，當時統計想回台灣的人數約200、300人，讓他們在密閉的大巴坐車6個小時，誰都不樂見萬一有人在車上交叉感染，因此作罷。「安全是我們的第一考量，」她強調。

於是在1月29日放棄了這個方案。同一天，美國則是派出一架波音747－400班機，載走了武漢的美國人。

過了2天，大家想回家的心情更強烈了。蕭永瑞再度向武漢台辦開口，最後才拍板2月3日直接自武漢搭機返台。

她透露，這個決定的背後，除了武漢台協幫忙連繫當地國人，省市台辦才是真正的推動者與執行者，台協幫忙聯繫當地滯留國人，台企聯及國民黨在背後也幫忙呼籲與推動。還有海基會密切關注，接收隔離滯留台胞功不可沒。

蕭永瑞強調，搭乘包機回台不是向武漢台協、而是向台辦申請，名單完全不由她掌控。而在搭機當晚，蕭永瑞自我隔離在家，不在現場的她其實無法「放行」誰可以上機。事後出現確診病例被指責，自覺有點無辜。

徐正文何許人也？蕭永瑞坦言：我對他並不熟

由於兩岸政治關係特殊，中央部會到中央流行疫情指揮中心對於包機撤僑始終三緘其口，反倒有一名男子「徐正文」，經常針對國人返台議題表達意見。蕭永瑞對於他的作法，相當不認同。

「他跟武漢台協沒有關係，台企聯也未委託他協助國人返台相關事宜，」她無奈搖頭說，「就像我們在跟別人談合約，怎可能商議未告一段落，就頻頻對外發表看法，我聽說有人請他別再說了，但他堅持自己有言論自由。」

那徐正文到底是誰？根據蕭永瑞的瞭解，「徐正文跟民進黨政府沒有關係，民進黨也以為是國民黨的人，大陸方面還想國民黨怎麼會這樣做事，說到底他跟誰都沒有關係。」

但徐正文究竟為何能掌握國人專機返台的相關細節？蕭永瑞表示自己對他並不熟，僅略知一二。

「我們透過微信群發布消息，想回台灣的民眾就可以進來填表，他也不知怎麼進來這個群組，就把群裡的人結成他自己的小群。」她強調，徐正文的作法無助於兩岸官方處理武漢國人返台的討論過程，「若想幫忙，怎麼不安安靜靜趕快把事情做好，讓台灣人回家就好？」

武漢專機何時再飛？蕭永瑞呼籲：兩岸儘速協調

首批武漢國人返台，檢出一名台灣人感染新型冠狀病毒，導致原本傳出5日再派出一架專機的消息告吹。大陸國台辦也透過簡訊通知，靜待台灣方面的消息。陸委會表示，2月6日以前都不會有第二架專機返台。

至於何時啟動第二架專機？陸委會主委陳明通指出，由於每位民眾返台後必須前往檢疫所隔離14天，得等檢疫所有足夠的收留空間，才會啟動下一波。他也向民眾信心喊話，防疫要做到滴水不漏，才會啟動專機接送。

蕭永瑞透露，不只武漢的台胞，湖北其他城市也有很多台灣人聞風而來，甚至有人拖著行李，搭乘由當地台辦準備的大巴，趕到武漢等待專機。

目前想回台的人數突破了原來的估計，增加到900餘人，蕭永瑞盼望兩岸儘速協調，讓心急如焚的台灣人能儘早回家。

（作者／江星翰 本文出自2020.2.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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