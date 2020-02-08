武漢肺炎3類防疫措施／居家隔離、檢疫，自主管理怎麼分？請假有薪水嗎？

武漢肺炎疫情持續升溫，根據中央流行疫情指揮中心，具感染風險者分為3類，配合方式、限制有所不同，若違規恐面臨傳染病防治法之罰則。根據勞動部因應武漢肺炎之防疫措施，可依規定請防疫照顧假、家庭照顧假等，依假別給薪。

第1類：什麼狀況要進行居家隔離？

曾與武漢肺炎確診病例接觸者，需進行14天的居家隔離。由衛生主管機關開立「居家隔離通知書」，進行每日2次的健康追蹤，並以手機電子監控。

隔離者需留在家中或指定地點不外出、不得搭乘大眾交通運輸工具、不得出境或出國。

第2類：什麼狀況要進行居家檢疫？

近期有中港澳旅遊史者（含港澳人士）、2月10日起經中港澳轉機者，需進行14天的居家檢疫。由主管機關開立「旅遊入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，里長打電話進行健康關懷，並以手機電子監控。

檢疫期間需留在家中或指定地點不外出、不得搭乘大眾交通運輸工具、不得出境或出國。

第3類：什麼狀況要進行自主健康管理？

申請赴港澳獲准者、經通報檢驗呈陰性、1/31曾出入特定地點者，需進行14天的自主健康管理。自主管理者需盡量避免外出，如因上班等因素仍須外出，需配戴外科口罩、落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量一次體溫。

具感染風險民眾，追蹤管理機制分為表中3種。圖/中央流行疫情指揮中心

有相關症狀者如何就醫？

進行居家隔離、居家檢疫者，若有武漢肺炎之相關症狀，由衛生主管機關安排就醫。自主健康管理者若有相關症狀，可撥打防疫專線1922，依指示就醫。

違反居家隔離、居家檢疫之規定，會面臨什麼罰則？

依「傳染病防治法」第58條、第69條規定，「對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施。」違者可處1萬至15萬元不等罰鍰。

依第43條、第67條規定，「傳染病或疑似傳染病病人，對於機關的檢驗診斷、調查及處置，如果有拒絕、規避或妨礙。」違者可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

因隔離、檢疫通知書需請假

可請特休、病假或事假，分別可以領全薪、半薪或無薪，或依勞資雙方協調。若員工有意願上班、公司因隔離、檢疫通知書要求員工不要出勤，則員工可不請假，仍可領工資。

家人因自主健康管理需要，需有人照顧

可請家庭照顧假，或依規排定事假、特休。家庭照顧假一年可請7天，不給薪，公司不得拒絕，也不得因此視為缺勤。

非公務因素感染武漢肺炎

可請特休、病假或事假，分別可以領全薪、半薪或無薪。

因公務因素感染武漢肺炎

可請公傷病假，公司需依勞基法職業災害規定予以補償。

小孩未滿12歲

父母其中1人於2月11日至24日期間可請防疫照顧假，最多請14天，是否給薪由勞資雙方溝通決定，不強制給薪。公司不得拒絕防疫照顧假，如強制員工請特休、事假，依勞基法處2萬以上100萬元以下罰鍰。

小孩已滿12歲以上

若小孩已滿12歲以上（就讀國、高中），可請家庭照顧假，一年可請7天，不給薪，公司不得拒絕，也不得因此視為缺勤。不得請防疫照顧假。