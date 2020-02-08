陸批拖延台商回台 陳時中：政治口水無意義

陸委會要求在防疫、人道優先的原則下協商武漢包機接續安排，陸方昨天晚間透過報導批台拖延滯漢台胞返台，疫情指揮中心指揮官陳時中反批，用政治口水講專業防疫無意義。

協助滯中國大陸湖北國人返台的第二架包機仍未定案，陸委會要求在防疫優先、人道優先的原則下協商武漢包機接續安排，但陸方卻在7日晚間透過官媒新華社連發3篇報導反批，要求台灣當局勿以各種藉口阻擾拖延滯漢台胞返台事宜。

對於陸方反批台灣拖延滯漢台胞返台一事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在記者會對此事做出回應。

他說，用政治口水來講專業防疫是沒有意義的事情，回歸專業才是最重要，「我們是在對抗武漢肺炎的病毒」，是針對病毒而來，而不是國與國之間的關係。

對於是否收到陸方所提供的台商包機回台名單，陸委會副主委李麗珍則表示，陸方有說提了一批名單，但不是送到陸委會，而是一個中間的溝通管道。

另外，對於有醫護人員連署提出3訴求，包含只有具有本國身分的國民能上機、須由本國防疫人員陪同在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢以及不能無限制的包機回台等，李麗珍表示，醫護的訴求跟陸委員原本的規劃及原則是相符合的，也會做得比他們訴求的更多，當初提出的原則都會來落實。