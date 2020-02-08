寶瓶星號上午11時進港 尚未接獲有旅客發燒

武漢肺炎疫情延燒，台灣已宣布禁止國際郵輪靠泊港口，麗星郵輪「寶瓶星號」預計今天上午11時進港，11時30分靠泊西3碼頭，相關單位嚴陣以待，港務公司表示，未收到是否有旅客發燒。

麗星郵輪在台委任公關公司窗口指出，這航次旅客共1738名，其中台灣籍1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名及1名陸配。

另外，營運台馬之星的新華航業股份有限公司總經理劉三光向中央社記者表示，往返馬祖和基隆的交通船「台馬之星」因天候不佳從4日起未出航，直到昨天一直停靠在基隆港西2碼頭。

他說，因應寶瓶星號入港，上午9時許「台馬之星」已移到西7碼頭，將碼頭淨空提供寶瓶星號使用，晚間會以接駁車方式載送旅客到碼頭上船。