疫情指揮中心宣布：廣東省也列一級流行區

我國新增一例中國武漢肺炎確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，廣東省疫情也相當嚴峻，因此我國今日宣布將廣東省也列為一級流行區。

陳時中說，中國疫情嚴峻，依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國累計確診3萬4546例確診個案，湖北單一省分就增加2841例。

截至目前國內共計17名確定病例，他們均住院隔離、病況穩定。第二例與第三例個案接觸者共116人已追蹤期滿解除列管，第四例到第十六例的接觸者共172人，其中還有兩人有症狀在檢驗中。

日前北部一對50多歲夫妻的兒子確定遭到感染。他1月22日至31日隨父母同至義大利旅遊，過程中出現咳嗽症狀，2月1日經香港轉機返台，今日確診。中央流行疫情指揮中心研判，他跟父母同樣可能在密閉機艙空間內遭到感染。

指揮中心統計，目前國內累計通報1399名個案，除去確診的17名個案，1258人經篩檢排除了風險，其餘少數人仍待驗。國內尚無社區傳染情形。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國兩周內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示就醫。