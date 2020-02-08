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協商武漢包機 陸方對台3連批

中央社 / 北京8日電

針對陸委會要求在防疫優先、人道優先的原則下協商武漢包機接續安排，陸方7日晚間透過官媒新華社連發3篇報導反批，要求台灣當局勿以各種藉口阻擾拖延滯漢台胞返台事宜。

針對台方指首班武漢包機出現一名新型冠狀病毒肺炎確診病例，新華社7日晚間7時先發出題為「確診病例有明顯疑點」的報導，引述武漢市台辦負責人與首趟包機確診感染的台灣乘客通話結果稱，「這名台胞表示自己一切正常，CT（電腦斷層攝影）檢查正常，沒有收到任何確診通知」。

報導質疑，台方通報確診病例與陸方實際瞭解情況大相徑庭、完全對不上；為什麼會出現這樣的問題，台灣當局應當作出如實交代。「當務之急是安排需要返鄉台胞儘早成行。台灣當局企圖以種種藉口，掩蓋其拖延台胞返鄉的真實目的，已經暴露無遺」。

此前，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中已表示，台灣都是有科學證據才會確診，若只看症狀，「就會變成武漢了」。

新華社7日晚間8時再發出「國台辦：民進黨當局領導人應停止狡辯和刁難，讓在鄂台胞儘快返鄉」，引述國台辦發言人馬曉光稱，「民進黨當局領導人繼續狡辯，聲稱『必須落實弱勢優先、檢疫優先原則』，企圖誤導輿論、推卸責任，繼續拖延阻礙在鄂台胞返鄉。在此，必須予以駁斥和澄清，以正視聽」。

馬曉光稱，首批247位台人都是滯留武漢，臨時來武漢人員、隨行未滿18歲少年兒童、已知慢性病患者和60歲以上老人，占一半以上；且全體登機乘客經前後3次體溫檢測無異常，並全程佩戴口罩，所有登機乘客均無發燒等情況。

他說，現在湖北及武漢疫情仍十分嚴峻，陸方對長期滯留此地的台胞生命健康十分關心。「我們呼籲民進黨當局不要再漠視有關台胞的利益，不要再以任何藉口進行狡辯和刁難，確認配合東航運輸安排，讓在鄂台胞儘快返鄉」。

新華社7日深夜11時40分又發出「湖北省台辦：台灣當局應儘快讓留鄂台胞返鄉，不要再以各種藉口阻撓拖延」的報導，引述湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志稱，首趟包機以武漢為主是因為在當前條件下，外地人員集結需要時間，例如台胞從恩施州集結到武漢天河機場，至少需辦理跨區域4個通行證，需要7至8小時才能趕到。

邢軍志還點名屢屢放話聲稱掌握登機名單的「徐姓台商」表示，省台辦「從來沒有」與此人有過聯繫溝通，「這個人到現在都沒搞清楚，我們原定首批是運送250人」。

他並指出，有位罹患癌症的台灣民眾，藥物僅能維持3天，經省市縣3級台辦大力協調，雖幫助該民眾拿到臨時替代藥物，但僅能緩解燃眉之急，急需返台接受治療。

邢軍志最後說：「我們呼籲台灣當局本著人道立場，充分理解台胞的心情和儘快返家的要求，使運送工作儘快於近日內順利完成。」

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