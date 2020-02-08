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國內再添一例武漢肺炎確診 確診夫妻之子也染病

直播／麗星郵輪「寶瓶星號」將返抵基隆港 疫情指揮中心記者會說明

直播／麗星郵輪「寶瓶星號」將返抵基隆港 疫情指揮中心記者會說明

聯合新聞網 / 綜合報導
滯留日本外海的麗星郵輪寶瓶星號今天停靠基隆港，為杜絕感染風險，港務公司嚴陣以待，備妥口罩、手套、隔離衣、面罩等裝備。記者許正宏／攝影

載滿台灣籍1709名旅客的麗星郵輪寶瓶星號」受到國際郵輪不得靠港的禁令，連日猶如「海上人球」在公海不斷轉圈圈，目前郵輪已調頭返回基隆港，預計今天(8)中午回到基隆港。疫情指揮中心於10點召開記者會說明防疫作為

中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，新增一名境外移入病例，為6日晚間公布歐洲旅遊50多歲夫婦的20多歲兒子，1月22至31日隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉幾返台，1月27日出現症狀，7日安排住院隔離。症狀已降低許多，隔離治療中。國內截至7日，共出現17名確定病例。

郵輪業者表示，截至目前船上無任何人發燒。台灣港務公司則說，已經做好防疫相關準備。

寶瓶星號四日自基隆港出發，五至六日停靠那霸，原預計昨下午返回基隆。旅客一七三八人，台籍一七○九人，十八名菲律賓籍、三名馬來西亞籍、三名越南籍，南韓、印尼、緬甸、新加坡籍各一名，一名陸配。

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