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國際人球…寶瓶星號近30外籍客不能下船

聯合報 / 記者董俞佳侯俐安／台北報導
搭載一千多名台灣旅客的寶瓶星號預計今午返抵基隆港。 圖／聯合報系資料照片

疫情指揮中心前天宣布即起禁止國際郵輪靠泊我國港口，載有一千七百多名台灣旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」，險些因此回不來，郵輪在公海徘徊多時，旅客一度宛如國際人球，最後我方允許靠港，預計今午抵達基隆港，比原定時間約晚了廿小時。

寶瓶星號上絕大多數是台灣旅客，我方放寬該船可停靠，但必須登船執行檢疫程序。由於鑽石公主號高達六十一人確診武漢肺炎，引發各國對郵輪防疫的高度謹慎，我方不讓船上近卅位外國旅客下船，要求該郵輪先返回日本那霸港，讓外籍旅客下船後，再開回基隆港，但因該船無日本客，日方不允許靠泊那霸，寶瓶星號期間只好不斷在公海徘徊。

相關人士透露，寶瓶星號原本已離開那霸，船上旅客多為台灣人，且如果郵輪上有武漢肺炎確診案例，將導致郵輪直接在那霸港接受隔離，都是日方不允許寶瓶星號二度靠港原因。

不過，今天寶瓶星號靠港後，近卅位外籍人士依舊無法下船，恐成真正的國際人球。麗星郵輪說，配合我國規定，持續與各方協議後續要開去哪裡靠港，稍早一度傳出可能靠港菲律賓馬尼拉，但麗星說，變數仍大，持續協議中。

寶瓶星號四日自基隆港出發，五至六日停靠那霸，原預計昨下午四時返回基隆。旅客一七三八人，台籍一七○九人，十八名菲律賓籍、三名馬來西亞籍、三名越南籍，南韓、印尼、緬甸、新加坡籍各一名，一名陸配。

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