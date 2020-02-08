聽新聞
test
0:00 / 0:00

海空邊境管制加碼 金馬小三通暫停

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫李仲維江婉儀蔡家蓁賴郁薇／台北報導
因應武漢肺炎疫情，金馬小三通自二月十日起暫時關閉，昨經小三通進出金門的旅客有四百多人。 記者蔡家蓁／攝影

大三通研議暫時關閉

圍堵武漢肺炎，我國海、空邊境管制再加碼，中央流行疫情指揮中心昨公布，自二月十日起中港澳直航客運班機，僅剩北京、上海、廈門、成都、港澳可往返，經中港澳轉機得入境我國者，需居家檢疫兩周；海運方面，小三通客運船班將從二月十日停航，陸委會也研議暫停大三通，傾向停止所有來往中國大陸客船。

陸委會主委陳明通表示，考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見與中央流行疫情指揮中心討論，自二月十日暫停小三通，強調僅暫停客運，貨運繼續正常運作。

陳明通說，近一個月來，中國大陸武漢疫情持續上升，小三通客運人數漸減，研判停航影響人數不多。目前陸委會傾向停止基隆港、台北港等到大陸航班，昨日開會討論此事。

發送細胞簡訊 41景點留意

另外，鑽石公主號爆發嚴重群聚感染，已有六十一人確診，該郵輪於一月卅一日停靠基隆，當天大批遊客下船，入境北台灣的台北故宮、一○一、九份、基隆廟口等四十一處景點。為此，指揮中心昨晚七時四十五分首度針對北北基居民發送「細胞簡訊」，公布鑽石公主號旅客的旅遊史，提醒曾經出入的相同時間與地點者，立即自主健康管理兩周，外出必須戴口罩。

中央流行疫情指揮中心昨晚首度針對武漢肺炎疫情發布細胞簡訊，提醒國人如有接觸風險，應自主健康管理。 記者陳柏亨╱翻攝

中央流行疫情指揮中心昨晚公布「鑽石公主號」旅客，在大台北地區的旅遊史。 記者陳柏亨╱翻攝

交通部航政司司長葉協隆表示，自台北時間二月十日起至四月廿九日，兩岸客運航線將剩「四城市五機場」，直航班機砍半為五百八十三個航班，除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場等航線外，其餘大陸城市往返台灣客運航班暫停飛航。

中港澳轉機入境者 居家檢疫

雖中港澳客運班機暫無全面禁航，但考量機上易與陸客接觸，再加上我國二月六日出現兩例僅經香港轉機就感染的病例，指揮中心昨一併公布，自二月十日零時起所有旅客經大陸、香港及澳門「轉機」入境台灣者，一律需居家檢疫十四天，不可外出。

截至昨日中國大陸累計確診個案已破三萬例，衛福部長陳時中表示，中國大陸案例數目龐大，研判內部已發生嚴重社區感染，搭乘中港澳班機，長時間與陸客共處於同一密閉空間，感染風險高，如非必要，建議近期不要前往中國大陸、香港及澳門等地，若需前往，應全程戴口罩。

小三通停航是否衝擊金門、馬祖觀光產業？金門縣政府祕書長陳朝金說，這段時間，希望相關從業人員能進行質能提升，景點做內部整修。連江縣府回應，生存大於生計考量，連江縣與台灣往來密切，還是要顧及所有國人的健康為優先。

武漢肺炎 肺炎 轉機 小三通 疫情 基隆港 陸委會 陳明通 鑽石公主號 衛福部
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

武漢包機名單惹議 陳明通：事先沒看過沒審核

陸委會強調包機原則 弱勢、疾病台人優先

2月10日暫停小三通 陸委會研議大三通也可能喊卡

首批武漢返台名單經陸委會同意？ 陸委會：非事實

相關新聞

海空邊境管制加碼 金馬小三通暫停

圍堵武漢肺炎，我國海、空邊境管制再加碼，中央流行疫情指揮中心昨公布，自二月十日起中港澳直航客運班機，僅剩北京、上海、廈門、成都、港澳可往返，經中港澳轉機得入境我國者，需居家檢疫兩周；海運方面，小三通客運船班將從二月十日停航，陸委會也研議暫停大三通，傾向停止所有來往中國大陸客船。

首批武漢返台名單經陸委會同意？ 陸委會：非事實

首批滯留武漢國人名單至今爭議仍未解，陸委會今日發布新聞稿表示，針對媒體報導首批武漢返台名單，陸委會主委陳明通「認了」事前...

二進二出那霸…寶瓶星號今抵台 若染疫全船隔離

麗星郵輪「寶瓶星號」國際郵輪不得靠港的禁令，昨猶如「海上人球」在公海不斷轉圈圈，遊客昨天受不了，拍影片大喊「我們要回家」，目前郵輪已調頭返回基隆港，預計今天下午一時抵達，基隆港務分公司，港警總隊等單位如臨大敵，已準備好口罩、手套、隔離衣，檢查旅客有無疑似武漢肺炎症狀。中央流行疫情指揮官陳時中說，為確保郵輪乘客無人帶有新型冠狀病毒，已告知病毒實驗室全員備戰，務必盡快完成檢疫。

獨／國民黨紓困條例草案出爐 居家隔離可請公假

為因應武漢肺炎對國人所造成的衝擊，國民黨團比照SARS制定《新型冠狀病毒紓困條例》草案。國民黨立院黨團書記長蔣萬安表示，...

民眾黨籲中央地方資訊對等 有效消毒

鑽石公主號郵輪共六十一人感染武漢肺炎，引發群聚感染危機。由於該郵輪曾於一月卅一日停靠基隆港，台灣民眾黨立院黨團提出三點呼籲，要求中央地方資訊應對等，才能精準掌握地點，進行全面消毒，讓民眾及店家安心。

國際人球…寶瓶星號近30外籍客不能下船

疫情指揮中心前天宣布即起禁止國際郵輪靠泊我國港口，載有一千七百多名台灣旅客的麗星郵輪「寶瓶星號」，險些因此回不來，郵輪在公海徘徊多時，旅客一度宛如國際人球，最後我方允許靠港，預計今午抵達基隆港，比原定時間約晚了廿小時。

桃機檢疫助理 1天就招滿

武漢肺炎疫情還未減緩，邊境防疫吃緊，尤其旅客量最大的桃園機場更是人力緊迫。衛福部疾管署第二次對外徵求桃機檢疫助理，沒想到需要九十六人，但一天內就有一一六四人應徵，人員一次到齊。疾管署北區管制中心主任巫坤說，相當感動，感受到國人對疫情的責任感與使命感，也感謝支持政府防疫。

寶瓶星乘客如篩檢全陰性 1700人怎搭車離去恐大工程

載有1700多名遊客的麗星郵輪「寶瓶星號」明天下午1時抵基隆港，中央流行疫情指揮中心將針對發燒、有中國旅遊史、旅遊史不明...

想不起來1月31日去過哪裡？打開Google地圖就能查清楚

武漢肺炎疫情越來越險峻，曾在1月31日停靠基隆港、目前船上遊客已累積61例感染的鑽石公主號郵輪，讓中央流行疫情指揮中心稍...

國台辦：民進黨應停止狡辯和刁難 讓在湖北台胞儘快返鄉

大陸國台辦新聞發言人馬曉光7日晚間表示，當天上午民進黨當局領導人繼續狡辯，聲稱「必須落實弱勢優先、檢疫優先原則」，企圖誤...

待檢疫男子逗留便利商店 民政局：才獲報要列管檢疫

疾管署透過內政部在昨天深夜11點交附新的一分居家檢疫列管名單，民政局今早由里幹事聯繫名單中的邱姓男子，準備從今天展開居家...

國家級警報 驗證新北消毒地點大部分正確

中央疫情指揮中心今天發布國家級警報訊息，以鑽石公主號郵輪遊客曾到場的地點，請上月31日凌晨6點到傍晚5點半曾造訪新北九份...

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

武漢肺炎檢疫 3種方式一次看懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。