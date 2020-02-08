海空邊境管制加碼 金馬小三通暫停

大三通研議暫時關閉

圍堵武漢肺炎，我國海、空邊境管制再加碼，中央流行疫情指揮中心昨公布，自二月十日起中港澳直航客運班機，僅剩北京、上海、廈門、成都、港澳可往返，經中港澳轉機得入境我國者，需居家檢疫兩周；海運方面，小三通客運船班將從二月十日停航，陸委會也研議暫停大三通，傾向停止所有來往中國大陸客船。

陸委會主委陳明通表示，考量目前在陸的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見與中央流行疫情指揮中心討論，自二月十日暫停小三通，強調僅暫停客運，貨運繼續正常運作。

陳明通說，近一個月來，中國大陸武漢疫情持續上升，小三通客運人數漸減，研判停航影響人數不多。目前陸委會傾向停止基隆港、台北港等到大陸航班，昨日開會討論此事。

發送細胞簡訊 41景點留意

另外，鑽石公主號爆發嚴重群聚感染，已有六十一人確診，該郵輪於一月卅一日停靠基隆，當天大批遊客下船，入境北台灣的台北故宮、一○一、九份、基隆廟口等四十一處景點。為此，指揮中心昨晚七時四十五分首度針對北北基居民發送「細胞簡訊」，公布鑽石公主號旅客的旅遊史，提醒曾經出入的相同時間與地點者，立即自主健康管理兩周，外出必須戴口罩。

中央流行疫情指揮中心昨晚首度針對武漢肺炎疫情發布細胞簡訊，提醒國人如有接觸風險，應自主健康管理。 記者陳柏亨╱翻攝

中央流行疫情指揮中心昨晚公布「鑽石公主號」旅客，在大台北地區的旅遊史。 記者陳柏亨╱翻攝

交通部航政司司長葉協隆表示，自台北時間二月十日起至四月廿九日，兩岸客運航線將剩「四城市五機場」，直航班機砍半為五百八十三個航班，除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場等航線外，其餘大陸城市往返台灣客運航班暫停飛航。

中港澳轉機入境者 居家檢疫

雖中港澳客運班機暫無全面禁航，但考量機上易與陸客接觸，再加上我國二月六日出現兩例僅經香港轉機就感染的病例，指揮中心昨一併公布，自二月十日零時起所有旅客經大陸、香港及澳門「轉機」入境台灣者，一律需居家檢疫十四天，不可外出。

截至昨日中國大陸累計確診個案已破三萬例，衛福部長陳時中表示，中國大陸案例數目龐大，研判內部已發生嚴重社區感染，搭乘中港澳班機，長時間與陸客共處於同一密閉空間，感染風險高，如非必要，建議近期不要前往中國大陸、香港及澳門等地，若需前往，應全程戴口罩。

小三通停航是否衝擊金門、馬祖觀光產業？金門縣政府祕書長陳朝金說，這段時間，希望相關從業人員能進行質能提升，景點做內部整修。連江縣府回應，生存大於生計考量，連江縣與台灣往來密切，還是要顧及所有國人的健康為優先。