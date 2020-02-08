小三通客船10日起喊停

麗星郵輪「寶瓶星號」國際郵輪不得靠港的禁令，昨猶如「海上人球」在公海不斷轉圈圈，遊客昨天受不了，拍影片大喊「我們要回家」，目前郵輪已調頭返回基隆港，預計今天下午一時抵達，基隆港務分公司，港警總隊等單位如臨大敵，已準備好口罩、手套、隔離衣，檢查旅客有無疑似武漢肺炎症狀。中央流行疫情指揮官陳時中說，為確保郵輪乘客無人帶有新型冠狀病毒，已告知病毒實驗室全員備戰，務必盡快完成檢疫。

2020-02-08 00:42