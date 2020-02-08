第二批武漢台商返台 露曙光

第二批台商包機返台露出曙光，陸委會昨（7）日晚間表示，有關我方認為應該優先接回的名單，海基會尚在彙整中，在防疫優先、人道優先的原則下，兩岸仍在溝通協調下一次的接返作業，如有具體結果，會適時對外說明。

陸委會發言人邱垂正表示，雖然今天是春節加班機最後一日執行時間，但根據兩岸協議，任何專案包機都能由雙方民航機關商定，因此沒有春節加班機期限的問題。

據了解，第二批返台包機優先名單是由海基會依據短期出差、特殊疾病、須長期用藥、年長、年幼等抵抗力較弱優先等原則。

由於第一批台商包機回台，傳出機上人員並非我國要求的弱勢優先名單，蔡英文總統昨表示，希望在下次包機的時候，我們還是要再確認「弱勢優先、檢疫優先」這兩項原則，必須確實落實，強調「疫病處理和人民生命是最優先考量」。

陸委會主委陳明通也說，首班包機未符合「弱勢優先、疾病優先」大原則，令人遺憾，未來包機將秉持弱勢優先原則接台人返台。還說陸方已提供符合條件的900多人名單，陸委會審核後再安排返台時間。

邱垂正指出，我方提供名單原本商定就是弱勢優先，但第一次包機起飛前一個小時，我方才接獲旅客名單，讓我方查對迫切，盼下批名單陸方能夠提早提供，供我方參考比對，落實弱勢者先返台，現今雙方都在溝通中。