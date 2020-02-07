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桃機檢疫助理 1天就招滿

聯合報 / 記者鄭超文／桃園機場報導
疾管署第二次透過社群網站發出應徵資訊，沒想到一天之內就額滿。 圖／疾管署提供

武漢肺炎疫情還未減緩，邊境防疫吃緊，尤其旅客量最大的桃園機場更是人力緊迫。衛福部疾管署第二次對外徵求桃機檢疫助理，沒想到需要九十六人，但一天內就有一一六四人應徵，人員一次到齊。疾管署北區管制中心主任巫坤說，相當感動，感受到國人對疫情的責任感與使命感，也感謝支持政府防疫。

為了提升邊境檢疫的強度，急需護理背景的工作人員來幫忙，疾管署第一次公告徵人，是從一月廿六日到二月三日期的農曆春節期間，徵人狀況並不理想，只招募到十六人，衛福部只能從各公立醫院召募護士前來桃機支援。

但這些人力只能救急，桃機檢疫站人員還是短缺。中央流行疫情指揮中心改變策略，在社群網站上貼出「因應武漢肺炎，國家需要你」的訊息，結果透過網友轉貼一夕暴紅，昨超過一一六四人應徵，踴躍的程度讓疾管署大吃一驚。疾管署還特別貼出招募額滿的公告，「謝謝大家站在一起，共同守護國人的健康」。

巫坤彬說，一天內額滿，令人訝異，讓人感受到國人對於疫情的責任感與使命感，令人相當感動。面試過的人隨時可以上班，疾管署也會給勤前教育，盡速上線。

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