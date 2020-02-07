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搭大眾運輸工具免戴口罩 陳時中：搭飛機要戴

中央社 / 台北7日電
陳時中（右）。聯合報系記者杜建重／攝影

武漢肺炎疫情延燒，搭計程車、公車、捷運究竟要不要戴口罩，引發熱議。衛福部長陳時中今天表示，台灣沒有社區感染狀況，民眾搭乘大眾運輸工具免戴口罩，但搭飛機一定要戴。

因應武漢肺炎，衛生福利部疾病管制署近日拍攝一系列「防疫大作戰」宣導影片，由知名小兒科醫師「柚子醫師」陳木榮現身說法，他表示，台灣目前沒有社區感染狀況，民眾搭計程車、公車、捷運或叫外送食物時，不用戴口罩，引發正反兩派民眾熱議。

中央流行疫情指揮中心、衛福部部長陳時中今天在傍晚的記者會中重申，台灣目前沒有社區感染情形，健康民眾在戶外活動或搭乘通氣足夠的大眾運輸工具時，即便沒有戴口罩，感染風險也很低。

他也重申使用口罩3時機，包括看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，就能有很好的保護網，不用擔心不戴口罩就會被感染。

不過，因應近日有患者疑似在飛機上遭感染，陳時中強調，搭飛機一定要戴口罩。

指揮中心監測應變官莊人祥表示，飛機在飛行過程中，通氣量其實是足夠的，但在起飛與降落的時候通氣量會略為不足，考量飛機遊客組成複雜，還是建議全程戴口罩。

指揮中心也呼籲民眾，把口罩留給真正需要的人以及醫療、防疫人員，才能讓防疫發揮最大效用。

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