武漢肺炎維持16例 檢疫所台商又1人發燒送醫
首批包機返台的武漢台商日前抵台後立即進入檢疫所隔離，昨晚又有1人深夜高燒攝氏38.1度緊急送醫採檢，目前共有6人在醫院接受治療。
中央流行疫情指揮中心今天傍晚召開記者會，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，今天截至下午4時，國內沒有新增嚴重特殊傳染性肺炎確診個案，維持16例確診病例，1人出院，其餘個案病況穩定。
此外，新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1369名個案，含16名確診、1232名排除、餘隔離檢驗中（52名初驗陰性、其餘待檢驗）。
醫福會執行長王必勝表示，日前首批包機返台的247名武漢台商，其中有3人在入境時出現疑似症狀，直接送負壓隔離病房隔離，2月5日隔離所有2人出現呼吸道症狀送醫，5人中已有2人二次採檢陰性出院。
王必勝說，昨天又有2人分別出現發燒、咳嗽症狀，深夜後又發現1人高燒38.1度，3人均已立即送醫治療，目前仍有6人在醫院隔離接受治療。
值得開心的是，2月5日送醫的2人中有1人二次採檢均為陰性，即將送回檢疫所，另一人還在等檢驗報告；昨天先送醫的2人一採陰性，正在等待二採結果。
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