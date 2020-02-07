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國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

東部海域規模4.5地震 最大震度宜蘭3級

陳時中：1月31日造訪台北101等民眾應自主健康管理

中央社 / 台北7日電

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，為避免遊輪鑽石公主號旅客接觸到無法掌控的不特定對象，1月31日曾造訪基隆廟口、九份、台北101與西門町等的民眾應自主健康管理。

陳時中傍晚於指揮中心舉行的記者會表示，能掌握的特定對象，基隆市長林右昌已針對每班排班計程車、遊覽車及夜市仔細疫情調查，但這團人數眾多，這些旅客還是可能接觸到不特定對象，將對台北市、新北市與基隆市民眾發布「細胞簡訊」，公布旅客下船期間走過的行程，「這實在是不得已」。

曾搭載感染武漢肺炎香港男性的鑽石公主號停泊橫濱港，日本政府公布新一波檢查結果，有41人確診武漢肺炎，就目前公布國籍看無台灣人。

指揮中心將透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾於1月31日前往北北基重要景點（如基隆廟口、九份、台北101與西門町等）民眾自主健康管理，及留意個人是否發燒或有呼吸道症狀，有任何健康狀況可播打1922。

基隆 武漢肺炎
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