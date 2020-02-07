影／搭捷運公車要戴口罩嗎？衛福部影片給答案 網友全傻了

武漢肺炎來勢洶洶，台灣目前已經累計16例確診病例，為了讓國人能得到正確的防疫知識，避免疫情散播擴大，衛福部在電視上不斷發布多支宣導影片。最新一支影片請來了「柚子醫師」陳木榮來告訴大家在搭乘公車、捷運、計程車時是可以「不用戴口罩」，但影片一出也引起網友們的討論。

許多民眾普遍認知都認為搭乘捷運、公車、火車等大眾運輸工具是屬於密閉空間，人擠人容易傳染疾病，陳木榮醫師在衛福部疾管署的最新一支宣導影片裡卻提到，以目前台灣的情況來看，在搭乘這些交通工具時其實是不需要戴口罩的，因為台灣沒有出現社區感染的情形，一般健康的民眾是可以不用戴口罩。

陳木榮也說，如果是慢性病患、免疫力較差，有發燒或者咳嗽、流鼻涕這些呼吸道症狀的人，就必須要戴上口罩。影片最後，陳木榮醫師也呼籲民眾應該將口罩留給病人、醫護人員等這些真正需要的人，才能讓大家獲得最好的保護。

雖然是宣導衛教觀念，但影片一出還是引起網友不小的討論，PTT上網友一面倒的批評「密閉空間還是要吧？」、「顛倒因果，我健康所以不戴，等到有病的人傳染成為社區感染再來戴？」、「醫生千百個也有各種不同的觀點」、「對不起我比較怕死，你們可以不戴我要戴」、「自保的方法也要被剝奪嗎？」、「所以之前說人多密閉空間戴口罩也是騙人的？」、「政府官員請改搭大眾運輸不戴口罩示範」、「我當初就是搭捷運就是沒戴口罩，才被傳染感冒的」。