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曾接觸彰化染武漢肺炎夫妻 69人無異狀解除追蹤

中央社 / 彰化縣7日電

彰化縣一對夫妻因感染武漢肺炎確診前曾到菜市場、超市、電器行，事後衛生局針對曾接觸的69人進行14天自主健康管理追蹤，結果69人皆健康良好無異狀，因此解除追蹤管理。

台灣第5例與第8例嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）患者是彰化一對夫妻，也是彰化縣首宗武漢肺炎家庭群聚確診案例，由於這對夫妻曾共同或分別到菜市場、超市、電器行，彰化縣政府衛生局因此追蹤夫妻曾接觸的69人，結果今天公布，69人健康情形良好。

針對這對夫妻的案例，衛生局1月28日晚上緊急召開記者會說明，妻子入境返國後，傳染武漢肺炎給先生，妻子1月21日凌晨抵達住家，1月25日發燒住院，期間曾到菜市場、超市、電器行，衛生局首波追蹤超市及電器行共36名員工，再擴大追蹤菜市場攤商，總數達69人。

衛生局今天發布新聞稿表示，個案曾接觸的超市、賣場、菜市場等員工已進行14天自主健康管理追蹤，結果69人健康情形良好，都無異狀，因此解除追蹤管理，相關場所除第一時間完成消毒，業者也持續每天清潔、消毒，請民眾不用擔心。

衛生局指出，武漢肺炎疫情持續擴大，再次呼籲民眾避免到人潮眾多場所，並配合居家隔離不出去、健康不用戴口罩、大陸回台要管理、注意衛生要洗手、環境消毒要遵守的「2不3要」原則，若有疑似肺炎症狀，可撥防疫專線1922，並依指示戴口罩儘速就醫。

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