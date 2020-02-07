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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

武漢肺炎疫情急徵檢疫人力 96名額一晚上就額滿

中央社 / 台北7日電

武漢肺炎疫情延燒，疾管署機場檢疫站人力告急，昨晚刊出徵才訊息，將徵求96名檢疫站約聘助理，月薪新台幣3.4萬元起，短短一晚上就額滿，疾管署今天下午已展開面試流程。

武漢肺炎疫情蔓延全球，台灣截至昨天共有16名確診個案，其中14人境外移入、2人家戶內感染，並沒有社區感染病例，第一線防疫人員功不可沒。

衛生福利部疾病管制署刊出「因應武漢肺炎，國家需要你」徵才訊息，徵求桃園機場檢疫站的約聘助理，工作期間共6個月，應徵者須具備國內外大學（含）以上學校畢業，協助回收旅客入境健康聲明卡、健康評估等相關工作。

根據該文章，疾管署將徵求白班42人、夜班36人、大夜班18人，白班月薪3萬4916元，夜班、大夜班月薪均為4萬901元，依實際出勤日每天增給交通補助費500元。

疾管署昨晚發布徵才訊息，短短一個晚上就額滿，目前報名已提早截止，今天下午疾管署門口出現長長排隊人龍，仔細一看幾乎全是來面試的民眾，最快明天就可開始上工。

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