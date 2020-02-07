武漢肺炎致死率低問題不大？ 網點一關鍵：崩潰就完蛋

武漢肺炎疫情持續擴大，目前疫情主要集中於中國湖北省，但全球各國也出現確診案例增加的情形，雖然感染人數持續增加，但目前致死率約2%，日本專家則預估致死率在0.3%至0.6%之間。對此，有網友發文發表看法，表示全球除了中國以外，感染人數幾百人，但死亡人數卻只有幾位，加上復原的病例也陸續出現，因此他認為武漢肺炎造成的問題並不大，但此文一出後，立刻引發熱議，許多網友點出關鍵，稱只要醫療系統崩潰，情況將無法收拾。

原PO昨（6）日在「批踢踢八卦板」發文，他表示撇開中國案例不談，全球除去中國的地區感染確診病例共有200多例，死亡人數2位，因此死亡率其實不是很高，原PO說到「感染了兩百多個案例才死了一兩個人，還是年紀大有共病的，看看各國的case，都有已經康復趴趴走的了」，而他也詢問「這表示健康成年人感染到武漢肺炎，其實問題不大吧」。

對此，許多網友紛紛留言打臉原PO，「全國醫療集中在幾個感染者，然後死亡率不高，笑死連這概念都沒有，就別來搞笑了」、「群聚感染爆發你就知道了」、「事情不要只看表面，那兩百例是在有醫療幫制在2.1%」、「其實超過1%就很恐怖了」、「中國火葬場都燒到來不及了你覺得呢」。

而有許多人點出關鍵在「醫療系統」，若人數太多，醫療系統恐會崩潰，造成就醫困難，「到百人左右，就是醫療系統的壓力測試了」、「醫療癱瘓就不可逆了」、「怕大流行會癱瘓醫療系統，沒疫苗可抑」、「醫療體系崩潰，其他慢性病加上急診的沒位置」、「醫療崩潰後，就準備看到可怕的死亡率了」、「重要的是醫療資源，超過負荷一定會死人」、「當一堆人同時擠爆醫院你就知道嚴不嚴重，還要計算當醫生看一個疑似病人，光穿脫隔離衣就要花多少時間成本」。