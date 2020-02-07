快訊

獨/范瑋琪稱「高雄氣爆捐300萬」爆作假 陳建州:她記錯了

日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

寶瓶星號逾40人曾赴中 陳時中：一靠岸就登船檢疫

中央社 / 台北7日電
寶瓶星號將於明天停靠基隆，今天港務公司人員進行防疫準備，備齊口罩、手套、隔離衣、面罩等裝備，準備明天的旅客入關檢疫。 聯合報系（記者許正宏／攝影）

載有台灣旅客的寶瓶星號預計明天返抵基隆。衛福部長陳時中今天表示，船上40多人有中國旅遊史，未來船隻一靠岸將立即登船檢疫，有發燒、旅遊史者若確認陰性，全船旅客將可回家自主管理。

載有1709名台灣旅客的麗星郵輪寶瓶星號4日從基隆港出發，5、6日停靠日本那霸，原訂今天返抵基隆港，但中央為防堵武漢肺炎，日前宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，寶瓶星號目前在日本那霸外海，預定明天返抵基隆。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中全程陪同。

陳時中會後接受媒體聯訪時，有媒體問及寶瓶星號後續處理方式，他表示，由於船上有超過9成旅客、約1700多名台灣人，「一定要讓他們回來，怎麼可能讓他們有家歸不得」，但相關檢疫還是必要的。

陳時中說，未來一旦船隻靠岸，船醫會立即上船替所有人進行健康評估、量測體溫，有發燒、中國旅遊史的旅客會立即隔離並採檢、送驗，若檢驗結果為陰性，全船旅客可回家自主管理；但只要有一人陽性，該陽性者將送醫隔離治療，其餘旅客都要留船隔離，如此既能讓國人回家，台灣也可確保安全。

至於船上有多少旅客有中國旅遊史，陳時中說，根據船公司回報，船上旅客無一人有中國旅遊史，但根據指揮中心實際調查旅客過去30天的旅遊史，發現40幾人有中國旅遊史，與船公司說法不符。

此外，日前曾載旅客到基隆、新北旅遊的鑽石公主號，也傳出1名台灣旅客確診，媒體詢問，防疫單位是否會對旅客曾到過的景點進行消毒。陳時中說，他不反對消毒，即便以時間來看，現在消毒的意義不大，但能讓大家安心就好。

陳時中也表示，指揮中心持續和台籍確診者的家人、本人聯繫，會進行回溯性疫調並發布全國警訊，讓全民知道確診者曾在哪個時間點出沒哪些地方，提醒民眾若在同樣時間到過同樣的地點，可能曾經接觸過確診個案，務必自主健康管理14天。

武漢肺炎 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

傳陳時中多天沒睡 蔡英文不捨：顧好自己才能守護國人

陳時中記者會落淚 趙少康：將軍打仗怎能哭？會讓民眾緊張

台2例武漢肺炎確診疑飛機上感染 搭機應戴口罩

國際郵輪禁泊我港口 寶瓶星號千名國人今抵基隆

相關新聞

無武漢旅遊史被感染 醫籲出國民眾這樣做以降低風險

我國截至昨日確診十六例中國武漢肺炎病例，其中四例無武漢旅遊史，包括由配偶傳染的兩例病例以及一對曾在香港轉機、但沒有入境的...

影／寶瓶星號遊客淪人球 台旅客錄影高呼「我要回家」

停在日本橫濱港外的鑽石公主號武漢肺炎疫情確診人數高達61人，載有上千名乘客的麗星郵輪寶瓶星號昨天原本要先開到那霸，讓20...

【重磅快評】人道與「一個中國」非得水火不容？

滯留武漢台人返鄉生變，兩岸又開始口水戰，蘇揆越權下令「應由政府對政府協商」，國台辦立馬反擊「台灣方面」無視台胞利益藉故拖...

國衛院研發武漢肺炎疫苗 最快半年內臨床試驗

中國武漢肺炎肆虐全球，我國國家衛生研究院致力加速四種疫苗研發，包括胜肽疫苗、重組病毒疫苗、DNA疫苗及次單位疫苗。其中，...

寶瓶星號逾40人曾赴中 陳時中：一靠岸就登船檢疫

載有台灣旅客的寶瓶星號預計明天返抵基隆。衛福部長陳時中今天表示，船上40多人有中國旅遊史，未來船隻一靠岸將立即登船檢疫，...

男子從湖北返台住飯店自我隔離 業者逐客送醫隔離收治

屏東一名男子1月24日從大陸湖北返台，因無居住地而選擇到高雄一家飯店進行14天的「自我隔離檢疫」。屏東縣府2月4日通知高...

40輛小黃載公主號遊客自由行 司機：當時遊客未戴口罩

公主郵輪旗下「鑽石公主號」已有61人確診感染武漢肺炎，包含一名台灣女性。上月31日郵輪曾靠泊基隆港，並有千名乘客遊基隆、...

防堵郵輪成防疫破口 民眾黨：中央地方資訊應對等

鑽石公主號郵輪今天再新增41名確診武漢肺炎案例，全船累計有61人感染武漢肺炎，引發群聚感染危機。由於該郵輪曾於1月31日...

日方拒寶瓶星號靠港放下外國人 原船明11時抵基隆港

我國中央流行指揮中心昨宣布即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口，載著1700多名台灣客的麗星郵輪寶瓶星號回台一度受阻。原本我方...

世界夢號曾入境基隆港 一台籍通緝犯入境成漏網之魚？

武漢肺炎疫情延燒，台灣昨天起已全面禁止國際郵輪靠港。載過8名確診病例的世界夢號，4日準備進高雄港被拒，少人知道這艘郵輪在...

「鑽石公主」41人確診 公主遊輪：提供免費網路和電話

公主遊輪今日表示，已接獲日本衛生當局通知，確認鑽石公主號上賓客其特定篩檢樣品中，新增41人檢測出新型冠狀病毒陽性反應，其...

陸方稱包機遭台灣阻撓 柯文哲嘆：牽涉政治很麻煩

武漢包機返台爭議持續延燒，不過國台辦卻指「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓」，遭陸委會回嗆「防疫絕非兒戲」，陸方再次片面...

熱門新聞

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。