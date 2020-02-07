寶瓶星號逾40人曾赴中 陳時中：一靠岸就登船檢疫

載有台灣旅客的寶瓶星號預計明天返抵基隆。衛福部長陳時中今天表示，船上40多人有中國旅遊史，未來船隻一靠岸將立即登船檢疫，有發燒、旅遊史者若確認陰性，全船旅客將可回家自主管理。

載有1709名台灣旅客的麗星郵輪寶瓶星號4日從基隆港出發，5、6日停靠日本那霸，原訂今天返抵基隆港，但中央為防堵武漢肺炎，日前宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，寶瓶星號目前在日本那霸外海，預定明天返抵基隆。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員，指揮中心指揮官、衛福部長陳時中全程陪同。

陳時中會後接受媒體聯訪時，有媒體問及寶瓶星號後續處理方式，他表示，由於船上有超過9成旅客、約1700多名台灣人，「一定要讓他們回來，怎麼可能讓他們有家歸不得」，但相關檢疫還是必要的。

陳時中說，未來一旦船隻靠岸，船醫會立即上船替所有人進行健康評估、量測體溫，有發燒、中國旅遊史的旅客會立即隔離並採檢、送驗，若檢驗結果為陰性，全船旅客可回家自主管理；但只要有一人陽性，該陽性者將送醫隔離治療，其餘旅客都要留船隔離，如此既能讓國人回家，台灣也可確保安全。

至於船上有多少旅客有中國旅遊史，陳時中說，根據船公司回報，船上旅客無一人有中國旅遊史，但根據指揮中心實際調查旅客過去30天的旅遊史，發現40幾人有中國旅遊史，與船公司說法不符。

此外，日前曾載旅客到基隆、新北旅遊的鑽石公主號，也傳出1名台灣旅客確診，媒體詢問，防疫單位是否會對旅客曾到過的景點進行消毒。陳時中說，他不反對消毒，即便以時間來看，現在消毒的意義不大，但能讓大家安心就好。

陳時中也表示，指揮中心持續和台籍確診者的家人、本人聯繫，會進行回溯性疫調並發布全國警訊，讓全民知道確診者曾在哪個時間點出沒哪些地方，提醒民眾若在同樣時間到過同樣的地點，可能曾經接觸過確診個案，務必自主健康管理14天。