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蔡總統：包機要落實弱勢、檢疫優先

聯合晚報 / 記者羅真呂佳蓉／台北報導
蔡英文總統上午前往衛福部疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心工作人員。 記者杜建重／攝影

總統蔡英文上午前往衛福部疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心人員，事後接受媒體聯訪表示，後續包機返台事宜，我方將再與對方確認弱勢優先與檢疫優先原則，盼確實落實這兩個原則。「防疫期間，疫病處理與人民生命保護是我們最優先考量，沒有政治考量」。

蔡總統說，我國目前沒有社區感染，這是我國防疫團隊日以繼夜全心投入的成績。她代表全體國人表達感謝，也提醒指揮中心的人員辛苦之餘應足夠休息，「照顧好自己才能照顧國人」。蔡總統說，對於防疫系統與防疫團隊抱有信心，國人不需要恐慌。

被問及台胞專機名單不如預期議題，蔡總統表示，武漢的鄉親都是我們的同胞，希望提供最好照顧。政府透過多元管道跟對方通時，已講清處理原則及優先順序，希望得到對方的配合，對方也同意了。總統說，但最後第一批名單，由中國方面主導的名單，沒有符合當初說好的順序，對弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台專機，讓他們處在更困難的情況，且對檢疫也造成困擾。

滯留武漢台胞第二波專兩岸仍未有交集。大陸國台辦發言人馬曉光指出，東方航空原安排6日至8日共五班的運送計畫，但台灣仍借故拖延；陸委會則在凌晨發布新聞稿表示，首批武漢包機有確診病例，若以提交多少人名單、需幾日運送完畢，急就章的處理，勢將增加疫情傳播風險，形成莫大危機。

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