蔡總統：包機要落實弱勢、檢疫優先

總統蔡英文上午前往衛福部疾管署慰勉中央流行疫情指揮中心人員，事後接受媒體聯訪表示，後續包機返台事宜，我方將再與對方確認弱勢優先與檢疫優先原則，盼確實落實這兩個原則。「防疫期間，疫病處理與人民生命保護是我們最優先考量，沒有政治考量」。

蔡總統說，我國目前沒有社區感染，這是我國防疫團隊日以繼夜全心投入的成績。她代表全體國人表達感謝，也提醒指揮中心的人員辛苦之餘應足夠休息，「照顧好自己才能照顧國人」。蔡總統說，對於防疫系統與防疫團隊抱有信心，國人不需要恐慌。

被問及台胞專機名單不如預期議題，蔡總統表示，武漢的鄉親都是我們的同胞，希望提供最好照顧。政府透過多元管道跟對方通時，已講清處理原則及優先順序，希望得到對方的配合，對方也同意了。總統說，但最後第一批名單，由中國方面主導的名單，沒有符合當初說好的順序，對弱勢者及需要處理的人沒有搭上第一班返台專機，讓他們處在更困難的情況，且對檢疫也造成困擾。

滯留武漢台胞第二波專兩岸仍未有交集。大陸國台辦發言人馬曉光指出，東方航空原安排6日至8日共五班的運送計畫，但台灣仍借故拖延；陸委會則在凌晨發布新聞稿表示，首批武漢包機有確診病例，若以提交多少人名單、需幾日運送完畢，急就章的處理，勢將增加疫情傳播風險，形成莫大危機。