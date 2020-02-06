第二批滯留武漢台商返台生變 兩岸再互嗆

關於第二批滯留武漢台商返台生變一事，兩岸出現口水戰。大陸國台辦發言人馬曉光昨批台灣「藉故拖延」。他說，大陸東航於二月四日向台灣民航機構提出二月五日、六日晚間各執行二班共運送約八九○名台胞的計畫，未得到對方確認配合。台灣方面稱「收容能量有限」，「斷無可能在兩天內連續收容及安置八九○人」。

馬曉光說，截至二月六日上午八時，有九七九名台胞申請協助返鄉，全部名單上午九時通過兩岸民航聯繫渠道提交台方，東航據此向台灣民航機構提出六日、七日各執行二班，八日執行一班，盡快滿足台胞返鄉的運送計畫。但直到六日晚間，台灣方面依然藉故拖延。

滯留武漢台胞首批包機日前回台，傳出名單與原先不同，且機上有一名武漢肺炎確診病例。行政院長蘇貞昌昨天怒批整起事件「完全走樣，下不為例」，並做出四點指示，包括弱勢優先、檢疫優先，以及接下來的包機必須要由政府對政府磋商，且不容許任何中間人居間招搖邀功。

記者問包機有一例確診，是否對岸刻意隱瞞？出席行政院會後記者會的衛福部長陳時中表示，「我不做這樣惡意的解讀，不過（對岸）基本的醫療水平是值得商榷。」

陳時中也說，將來必須兩會協商，確保名單符合弱勢優先；我方也要求有吃退燒藥者，須在登機前填寫健康聲明書時勾選，如果沒有勾選，而變成漏網之魚，將會嚴懲。