禁組港澳團 自由行返台須隔離14天

武漢肺炎疫情持續升溫，交通部觀光局繼日前宣布二月一日至廿九日暫停旅行業組團赴陸旅遊，昨再宣布即日起暫停旅行社組團到香港、澳門地區旅遊，但不含中轉港澳到其他地區。此外，民眾如果以自由行方式前往港澳，回台後，就必須居家檢疫十四天，沒有任何妥協空間。

受疫情衝擊，除了往返大陸航點城市兩岸航班大減，港澳航班也大砍班。據統計，桃機二月五日航班原本應有一○八班，實際僅飛五十九班，等於大減四成五航班量；隨著港澳人士今起入境都要居家檢疫十四天，減班、併班恐將更明顯。

日前已宣布取消部分飛航澳門航線的台灣虎航，隨澳門地區升級為黃色旅遊警示，台灣虎航昨宣布，二月廿七日至三月卅一日台北桃園—澳門航班全數取消，二月七日至卅一日的台中—澳門、高雄—澳門航班也全數取消。

此外，中央流行疫情指揮中心前晚指出，國人申請獲准入境港澳者，可自主健康管理十四天，不用居家隔離。不少民眾昨天前往桃機櫃台詢問相關事宜，但服務人員表示不知此事。詢問疾管署一九二二專線，卻得到目前還沒有判斷的標準，不知道怎麼辦，明天再打電話詢問的回覆。

記者多方查證，才確認國人事先申請赴港澳免居家隔離的對象僅限於旅遊團，指揮中心監測應變官莊人祥昨天傍晚表示，國人自由行前往港澳，返國就需居家檢疫十四天。由於觀光局昨天已宣布暫停旅行社出團港澳，即日起國人赴港澳只有自由行一途，因此無人符合申請資格。

至於疫情對國籍航空航班的影響不僅限陸港澳航線，義大利政府日前宣布暫時禁止台灣航空公司飛往義大利，長榮航空經溝通後仍未獲解禁，長榮昨宣布，原訂二月十八日首航台北—米蘭航線，將延後開航；長榮原訂四月二日開闢台北—普吉島航線，受疫情持續升溫影響，也延後開航。

長榮航空表示，上述兩條航線開航日期，將依當地政府公告與疫情狀況，以及市場信心恢復程度再決定，長榮航空將提供台北—米蘭、台北—普吉島航線的退票、改票免手續費服務。