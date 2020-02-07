居家檢疫夫妻 小三通闖關現逮 …480隔離者仍多人失聯

隨著武漢肺炎居家隔離、居家檢疫人數增加，隔離者趴趴走的情形也愈來愈多，光桃園市就有五起。新北市一對江姓夫婦也想走小三通擅自離台，衛生局已對兩人各罰十五萬元，中壢一名男子兩度離家也遭罰十五萬元。值得重視的是，面對居家隔離檢疫民眾趴趴走，政府相關單位橫向防疫也出現漏洞。

據疫情指揮中心統計，截至二月五日，光居家隔離者就有四百八十人左右，但其中居家隔離及居家檢疫者仍有多人失聯中，警方正積極協尋。

桃園市中壢區一名男子一月從武漢回來，四日遭查出離家近四小時未通報，五日上午又二度離開住居，遭衛生局重罰十五萬元。

桃園市平鎮區兩名男子須居家檢疫十四天，卻分別在四日晚間及五日上午外出。另外，楊梅區卅三歲陳姓男子五日下午逕自外出購物，警方接獲通報，立即要求返回隔離住所。

四十歲許姓陸配自浙江返台，原預計六日由桃園市衛生局協助送回高雄住家，五日晚暫安置在飯店，她昨天中午自行離開飯店，前往高鐵桃園站欲自行搭車返家。警方獲報後立刻循線攔查，帶離高鐵站執行隔離。

台北市中山區也有二名居家隔離民眾擅自外出。袁姓男子五日晚七時擅自外出至友人家聊天，而定位系統直到六日凌晨二時許才通報異常；簡姓女子五日晚間分別前往新北中和、北市萬華大型賣場採購，六日凌晨零時返家，定位系統凌晨一時許才通報異常。副市長黃珊珊說，防疫不可當兒戲，最高可罰卅萬。

金門水頭小三通昨攔查到一對違反居家檢疫規定的新北市江姓夫妻，兩人昨天上午從台北搭機到金門試圖闖關到大陸，被移民署國境大隊發現他們二日從廈門入境金門，護照內還夾著居家隔離單。

金門縣府派員協助江姓夫妻搭直達機場的遊覽車到機場搭機回台，但將人送到遊覽車旁即離開。江姓夫妻見到媒體激動說自己沒生病，隨即打算搭計程車離去，港務處接獲通知趕緊到場處理，協助兩人搭機返台。

目擊民眾表示，疾管署、移民署與縣府聯繫有問題，發現違反規定者應派專人一路陪同，中間怎會沒人交接與監看，讓兩人差點跑了。

新北市民政局表示，民政人員依規定前往關懷，兩人告知身體狀況良好，並隱瞞外出事情。被查獲後，里幹事再度前往住家查訪，卻發現這對夫妻填寫是飯店地址。兩人晚間被強制帶回住所居家檢疫，衛生局開出裁處書，各處十五萬元罰鍰。