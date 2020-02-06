高市海洋局加強防疫 入港漁船船員需量體溫戴口罩
高雄市海洋局加強海上防疫，即日起將協調海巡人員對入港遠洋漁船及雇用大陸船員的近海漁船船員量測額溫，並行文呼籲船主要求船員自主戴口罩、勤洗手等自我健康管理。
高市府海洋局長趙紹廉今天表示，海洋局已發文至高市遠洋漁業公會及各區漁會通知船東防疫須知，另請高雄區漁會漁業廣播電台每天廣播1小時防疫須知，若船員有發燒咳嗽等症狀，應立即送醫。
趙紹廉指出，海洋局已協調海巡署人員對遠洋漁船，以及雇用大陸船員的沿近海漁船船員入港量測額溫，加強防疫把關。
海洋局呼籲，船員如出現發燒、呼吸道症狀，可撥打疾管署或高雄市衛生局防疫專線，並應配戴口罩，衛生機關將協助後送就醫診療，並請患者就醫時主動告知醫護人員自身的旅遊史、職業別、接觸史，以及是否有群聚。
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