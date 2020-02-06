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武漢台商包機蓋過鑽石公主號聲量？網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
停泊日本橫濱港外的「鑽石公主號」郵輪累積20人確診，3699名的乘客與組員被要求健康監測兩周不得下船。美聯社

目前停泊在日本橫濱港外海的鑽石公主號郵輪，截至今（6）日已有20人確診武漢肺炎，其中1名為台灣女性。該郵輪上個月31日曾停靠基隆，上千名旅客曾遊走雙北一日。有網友就在社群網站上發文表示，鑽石公主號事件很嚴重，「但好像媒體都沒什麼聲量」，焦點都在本月3日抵台的武漢台商包機上，原因是為什麼呢？引起網友一陣熱議。

鑽石公主號郵輪因為曾載有一名感染武漢肺炎的香港旅客，故停留在橫濱港外海，讓衛生相關人員進行檢疫。網友就在PTT上發文說到，「鑽石公主號現在已經確診20人，而且還沒驗完，整船2600餘人，在北北基趴趴走了一整個白天，但好像媒體都沒什麼聲量」。認為大家都將目光放在武漢台商包機，數十名陸配突然出現在登機名單的事件上，「有沒有鑽石公主號其實比偷渡中配事件嚴重多的八卦？」

有網友就指出關鍵原因，「鑽石這是無法避免，但是包機事件是人為操作」、「鑽石是一般事件，包機是人為惡意」、「疏忽vs.惡意，你覺得呢？」有網友則表示「因為渡輪不會再來，撤離班機還有」。

但有網友認為，「公主號才是真正的（防疫）破洞」、「郵輪這個真的是可能會讓疫情爆開的」、「我也覺得這比較嚴重，但好像被壓下來」。有人也提及：「媒體有報喔！今天有看到，可能是鄉民關心的不一樣」。

我駐日代表處指出，鑽石公主號遊輪上共有22名台灣旅客，該船隻會在海上隔離至少14天，將會透過港口作業，將食物、其它補給品帶到船上。我國中央疫情指揮中心也宣布，即日起禁止國際郵輪靠泊我國港口。

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