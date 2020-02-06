澄清包機爭議 國民黨持續監督防疫

「國民黨基於人道考量促成包機，但完全未干涉登機名單，惡意帶風向請適可而止。」國民黨文傳會主委王育敏6日受訪表示，疫情看不出有緩和趨勢，民眾恐慌心理仍未平撫，政府應該要有紓困基金等應變機制。

針對口罩之亂，王育敏強調，政府表示戶外不用戴口罩，就應該把資源集中給較匱乏的醫療、安養機構。許多民眾只是在應付日常需求，例如搭捷運、進出辦公大樓，政府不敢宣布室內不用戴口罩，造成民眾無所適從。既然口罩的存量確實有不足的問題，那民眾囤積也是可以想像，政府在防疫措施上仍有缺失待改善。

名單與國民黨無關

「陸委會也已經說明了，他們有提出優先名單，希望大陸方面配合。」王育敏說，細節部分是由他們對口單位雙方喬定，國民黨完全沒有涉入。成立工作小組也只是希望包機「能夠成行」，因為當時是打不開的僵局，實際名單是否已知有確診個案，應該由洽談包機名單細節的陸委會說明。

王育敏強調，現在有些帶風向的網友甚至網軍，也請他們要注意，因為其中可能有違反事實的部分，例如把徐正文跟國民黨7人小組做連結，甚至所謂「7+1」，都是已經嚴重違反事實的陳述，惡意帶風向者應該要及時收手。國民黨關心無法返台焦急的同胞，純粹是出於善意協助，批評者應該放下立場，回到防疫優先。

徐正文為個人行為

王育敏表示，徐正文是否有「喬機位」行為，是黨紀需要調查跟處理的部分。至於「7人小組」則跟本事件完全無關。國民黨的所謂7人小組，是因為看到第1次包機遲遲無法成行，眼看其他國家都已經撤僑，就只有台灣人民滯留，因為國台辦的堅持致無法洽談已讀不回，才會在春節期間成立7人小組居中協調。

「徐正文僅能代表他個人的行為。」針對返台包機爭議，王育敏說，國民黨並未曾就二次包機對外發表意見，徐正文的言行若影響到防疫，他個人應該要負責跟處理。而國民黨考紀會也會調查徐的言行是否違反黨紀，考慮是否祭出處分。

王育敏表示，國民黨將會持續觀察，只要對疫情有幫助的，例如推動紓困基金，還是會持續提出方案，做好在野黨監督的工作。

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