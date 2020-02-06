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王世堅狂踩地雷 徐正文爆氣飆罵：你有本事你救

聯合新聞網 / 綜合報導
台商回台問題讓王世堅與徐正文政論節目互飆長達1分鐘。圖擷自YouTube

首批滯留武漢台商於3日晚間搭乘包機抵台，247人當中一人被確診感染新型冠狀病毒，而專機名單引來爭議，從中協調的湖北後援會會長徐正文成為眾矢之的，被指控安插多位非台籍人士，機上還包括確診病例。徐正文昨（5）日上政論節目試圖解釋，但卻與台北市議員王世堅爆發激烈口水戰，兩人互相飆罵對方長達一分鐘。

徐正文昨日上政論節目「平論無雙」提到，無法掌握名單多出來3人的情況，但認為大陸不會故意送一個有感染的病患來台，他解釋自己是秉持著人道主義幫忙救援，但卻不停遭到網路的抹黑、抹紅，他更向王世堅強調，「大陸台商都會列席政協會議，那不叫政協，議員我要糾正你，那不叫政協」。

接著徐正文提高音量對王世堅大聲表示，「等這些人救回來，我可以單獨跟你論戰，我們不用在這裡浪費這麼多口水」，而王世堅也不甘示弱提到，「你不用在這裡跟我大小聲，你在那邊哭哭啼啼的，以人道之名譴責我們政府、譴責我們台灣社會就是不對，這是非常不公平的」。

王世堅的一番話徹底激怒徐正文，讓他直接爆氣飆罵王世堅，「你有本事你來救阿，你那麼有Guts，你來救阿，你沒Guts啦！不用講這些，只有口水！」對此王世堅也回嗆，「我沒那個本事，你是中共政協才有本事，你去，你是中共政協你才應該去」。

最後徐正文表示自己是在救台灣同胞，而王世堅就是不想讓台灣同胞回來，這讓王世堅激動表示，「大家都在救不是只有你救」，他更痛批徐正文「鬼扯、胡說八道、可恥、卑劣」，雙方失控激辯將近一分鐘，兩人互相飆罵火藥味十足，最後連主持人也壓制不住直接進了廣告。

武漢肺炎 肺炎 王世堅 徐正文
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