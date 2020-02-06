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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

台胞救援會徐正文喊冤 對名單無主導權

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
徐正文說，過程中，人力、物力、資源不足受困後援會成員的他們，始終沒有受到肯定，反而被誤解。中央社

「我們是在元月29日雙方政府談判破裂之後，才由我們民間組織採取自救行動，與其他組織沒有關係。」湖北武漢台胞返鄉救援會徐正文在臉書上喊冤說。他舉救援者反被誤會的小故事感嘆道，他的家人沒有在湖北，沒有人坐包機返台。

怨未被肯定反汙名化

徐正文說，過程中，人力、物力、資源不足受困後援會成員的他們，始終沒有受到肯定，反而被誤解，「我們不一定需要掌聲，但是也不該被汙名化。」

他澄清說：「我們是在元月29日雙方政府談判破裂之後，都沒有辦法下，才由我們民間組織自己救自己行動，與其他組織沒有關係。」他也說，有陸人搭包機返台，大多數是陸配，他們等了六年，拿到台灣身份，應該就是台灣人；此外，拿到台灣核發居留證者也有權利來台，何況帶著台灣籍小孩上飛機，總不能小孩可以上，大人不行吧！

只有建議權

他也說，第一批回來的人中，他對雙方政府只有提供找到需要返台503人員名單，只有建議權，至於雙方那些人回來，和最後挑選出來的247人，都不是後援會可以決定的。

至於隔離區設置部署，他說，政府在元月25日蔡總統及陸委會就說要救回我們同胞，政府應該準備好，畢竟人數有數百人應該是在預料中，反觀大家應該「少一點口水，少一點政治」，快點救回自己同胞，所有相關單位都放下吧。

徐正文說，未來後援會會把所知道剩下的503人和新增的返台人員名單及背景資料，盡快完成，並提供海基會轉給陸委會和武漢台協，希望政府協調，快點接他們回家。

他強調，他始終用是台北市家長會長協會和湖北武漢台胞返台救援會名義去協助，從來沒有用任何其他組織名義做什麼事。旨在切割與國民黨的關係。

徐正文說，有人問他，知道會被汚名化，還會救這些台胞嗎？他說：「我會的。我會為他們禱告！」他也用聖經詩篇66篇6節：「祂將海變成乾，眾民步行過河，我們在那裡因祂歡喜。」作為結尾。

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