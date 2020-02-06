武漢台商返台第二波討論中 指揮中心：弱勢優先

陸委會官員今天表示，下一波武漢返台包機正和陸方討論中；中央流行疫情指揮中心表示，弱勢者會放入優先名單，且要求返台名單資料要完整。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官陳時中、執行官周志浩、衛福部醫福會執行長王必勝、大陸委員會處長蔡志儒等人出席。

蔡志儒指出，日前第一波武漢包機返台人員雖然有陸配，但都有台灣居留證，下一波名單正跟陸方討論，希望優先返台旅客名冊能夠協商並達成一致，如短期出差、旅遊探親、老弱、特殊用藥者等會優先放入名單，並在隔離處所充足且能容納的原則下推動。

有媒體詢問血友病患是否列入優先名單，陳時中回答，有弱勢者一定要放入優先名單，行政院長蘇貞昌已經指示弱勢優先、防疫優先，且返台名單資料要完整，並於前一天讓我們知道；雖然人道守護很重要，但也要量力而為，以守住台灣2300萬國人為首要目標。

曾停靠基隆港的鑽石公主號日前抵達日本橫濱港，目前已累計20人確診，包含1名台灣人。

周志浩表示，目前正嘗試與國人取得聯繫，希望得到第一手資料，瞭解該名國人或其他確診者是否曾在台灣下船以及到何處旅遊，以釐清狀況。

有媒體問到，中央流行疫情指揮中心今天宣布，即日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口，但明天有另一艘郵輪寶瓶星號預定回台，船上有上千名台籍旅客，會如何處理？

陳時中表示，原則上希望國際郵輪不靠岸，但有既定行程的還會再討論，如果船上有國人，會盡量讓他們進來，但一定要居家檢疫14天，也需要瞭解郵輪的背景資料，如果像之前鑽石公主號確診病例那麼多和高度可疑接觸者，不排除立刻做檢疫，甚至是強制安置。

媒體詢問，現在港澳人士來台需要居家檢疫14天，是否可解讀成暫停港澳人士來台旅遊？陳時中僅回答，港澳人士來台就要居家檢疫14天，待滿14天才能再出去。