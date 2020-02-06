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武漢台商包機爭議「陸配不算台灣人？」 掀網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
首批247名滯留武漢台胞乘坐大陸包機返台，後續的包機仍卡在兩岸角力中。中新社

首批武漢台商包機3日順利抵台，但返台的247人中卻出現多名陸配，持著中國籍護照入境，引發爭議。有網友就在社群網站上質疑，「為什麼陸配不能算台灣人？」，認為這些陸配也像大部分的台灣媽媽一樣，辛苦養育孩子，應該把他們當作普通台灣公民對待。貼文一出，掀起網友論戰。

武漢台商包機返台後，爆出我方在起飛前一小時才拿到登機名單，根本來不及確認就要起飛。不僅名單未如實讓老弱婦孺、長期用藥、短期出差的台商優先登機，甚至有數十名陸配持中國籍護照入境，引發一連串爭議。

一名網友就在PTT發文表示，先不談登機人數與原始名單有出入一事，「我覺得陸配如果沒有像統促那樣強烈意識主張，或者是造成他人困擾，都應該把她們列為普通台灣公民看待」。他提到自己知道很多人討厭中國人，「可是陸配很多也像其他臺灣媽媽一樣，養育著自己的小孩」，認為沒必要把陸配像女巫般污名化，「總覺得每次台灣出事，大家第一時間都是在燒女巫，真的很不喜歡這種氛圍」。

對此，有網友就直言，「他們自己的政府都不想照顧了憑什麼我們要接收」、「本來就不是台灣人啊，他們是中國人」，也有網友認為「可以按照優先順序嗎？為啥要把非台灣公民的福祉放在台灣公民之前啊？要救不是不行啊，排隊嘛、先救完自己人嘛」、「有位置當然不反對，但是排擠到小孩與慢性病患就不行」。

有網友也說到「重點不在陸配，而是這不是台灣要求的第一批名單」，不少人也表示有沒有「身分證」是重點，「所以把在台灣熬很久才拿到身分證的外配當白癡？」、「有台灣證件就ok，但主要還是看誰排擠掉原有名額」。

事實上，包括美國、日本、南韓、泰國、澳洲等國都已派專機赴中國接回僑胞，各國多以接回本國公民為最大目標，陸配及陸籍的家人大多不在首批的撤僑名單中。

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