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包機需兩會協商 蘇揆禁中間人邀功

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
行政院長蘇貞昌（圖）6日表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」。（中央社檔案照片）

怒斥武漢台商包機回台「完全走樣，下不為例」，行政院長蘇貞昌氣憤表示，台商包機竟有確診病例「矇混上機」，接下來的包機務必要政府對政府（海基會對海協會）磋商，不容許任何中間人招搖邀功。但一般認為，蘇貞昌院長的要求，讓整個台商包機問題又回到僵持的原點。

首批武漢台商包機回台，但傳出名單與原先不同，且機上有一名武漢肺炎確診病例。行政院發言人谷辣斯．尤達卡轉述，蘇貞昌6日上午在行政院會中，針對武漢肺炎台商包機回台的缺失憤怒表示，整體事件「完全走樣，下不為例」。

蘇提四項包機要求

蘇貞昌也提出四點台商包機要求，第一是接下來任何包機必須弱勢優先，如臨時出差到大陸、長期用藥、年長年幼的人民必須優先；第二是檢疫優先，這次竟然有確診病例「矇混上機」，當然抵達台灣的病患會全力救治，但機上其他乘客的安全也非常重要，必須落實人員上機前檢驗。

蘇貞昌說，第三，對方應事先提供名單供台灣方面確認，不容許關機艙門前才提出名單，導致來不及確認；第四包機要政府對政府磋商，至少海基會對海協會，不容許任何中間人居間處理，招搖邀功。

陸委會：仍在協調中

對此，陸委會法政處處長蔡志儒解釋說，有特殊病症者都跟相關部門經過協調，希望協助緊急處理，第一波有把一位特殊病例名單提供給陸方，希望安排在第一批包機裡面，但現在還在保持聯繫。

衛福部長陳時中說，將來要兩會協商，確保名單符合弱勢優先，衛福部是醫療單位，只要進到台灣就全力救治；台灣方面有要求吃退燒藥必須要在登機填表時勾選，如果沒有勾選，將會嚴懲。

衛福部6日赴行政院會報告「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心因應作為」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡會後轉述，針對首批包機返台風波，蘇貞昌院長嚴厲地提出四項要求。

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